شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة جديدة تحذر من أن تغير المناخ قد يتسبب فى حدوث موجات تسونامى قاتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت دراسة جديدة من أن تغير المناخ يمكن أن يطلق العنان لأمواج تسونامي عملاقة في المحيط الجنوبي من خلال التسبب في انهيارات أرضية تحت الماء في القارة القطبية الجنوبية.

ومن خلال الحفر في قلب الرواسب مئات الأقدام تحت قاع البحر في القارة القطبية الجنوبية، اكتشف العلماء أنه خلال الفترات السابقة من الاحتباس الحراري - منذ 3 ملايين و 15 مليون سنة - تشكلت طبقات رواسب فضفاضة وانزلقت لإرسال موجات تسونامي الهائلة إلى شواطئ أمريكا الجنوبية، ونيوزيلندا وجنوب شرق آسيا.

وبينما يسخن تغير المناخ المحيطات ، يعتقد الباحثون أن هناك احتمالًا لإطلاق العنان لموجات المد هذه مرة أخرى، نُشرت النتائج التي توصلوا إليها في مجلة Nature Communications.

وقالت جيني جاليس، محاضرة في الهيدروغرافيا واستكشاف المحيطات في جامعة بليموث في المملكة المتحدة، في بيان: "الانهيارات الأرضية تحت سطح البحر تشكل خطرًا جغرافيًا كبيرًا يمكن أن يؤدي إلى موجات تسونامي يمكن أن تؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح، حيث تسلط النتائج التي توصلنا إليها الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز فهمنا لكيفية تأثير تغير المناخ العالمي على استقرار هذه المناطق وإمكانية حدوث أمواج تسونامي في المستقبل".

وجد الباحثون لأول مرة دليلًا على انهيارات أرضية قديمة قبالة القارة القطبية الجنوبية في عام 2017 في شرق بحر روس، تحت هذه الانهيارات الأرضية توجد طبقات من الرواسب الضعيفة مكتظة بالكائنات البحرية المتحجرة المعروفة باسم العوالق النباتية، وفقاً لموقع scitechdaily.

عاد العلماء إلى المنطقة في عام 2018 وحفروا في أعماق قاع البحر لاستخراج نوى الرواسب - وهي عبارة عن أسطوانات رفيعة وطويلة من قشرة الأرض تُظهر، طبقة تلو الأخرى، التاريخ الجيولوجي للمنطقة.

من خلال تحليل نوى الرواسب، علم العلماء أن طبقات الرواسب الضعيفة تشكلت خلال فترتين، واحدة قبل حوالي 3 ملايين سنة في منتصف العصر البليوسيني الدافئ، والأخرى قبل حوالي 15 مليون سنة خلال مناخ العصر الميوسيني الأمثل، خلال هذه العصور، كانت المياه حول القارة القطبية الجنوبية أكثر دفئًا بمقدار 5.4 درجة فهرنهايت (3 درجات مئوية) عن اليوم، مما أدى إلى اندفاعات من الطحالب التي ملأت قاع البحر أدناه برواسب غنية وزلقة - مما جعل المنطقة عرضة للتكاثر.

لا يُعرف على وجه اليقين السبب الدقيق للانهيارات الأرضية تحت الماء في المنطقة في الماضي، ولكن وجد الباحثون السبب الأكثر ترجيحًا: ذوبان الجليد الجليدي بسبب ارتفاع درجة حرارة المناخ، وتسببت نهاية فترات الجليدية الدورية للأرض في انكماش وانحسار الصفائح الجليدية، مما أدى إلى تخفيف الحمل على الصفائح التكتونية للأرض وجعلها ترتد لأعلى في عملية تعرف باسم الارتداد المتساوي الساكن.

بعد أن تراكمت طبقات الرواسب الضعيفة بكميات كافية، تسبب الربيع القاري في القارة القطبية الجنوبية في حدوث زلازل تسببت في انزلاق الحصى الخشن فوق الطبقات الزلقة من حافة الجرف القاري - مما تسبب في الانهيارات الأرضية التي تسببت في حدوث موجات تسونامي.

لا يُعرف حجم وحجم أمواج المحيط القديمة، لكن العلماء لاحظوا حدوث انزلاقين أرضيين حديثين نسبيًا تسببان في حدوث موجات تسونامي ضخمة وتسببت في خسائر كبيرة في الأرواح: تسونامي غراند بانكس عام 1929 الذي أدى إلى ارتفاع 42 قدمًا (13 مترًا)، وقتل حوالي 28 شخصًا قبالة ساحل نيوفاوندلاند الكندي؛ وتسونامي بابوا غينيا الجديدة عام 1998 الذي أطلق العنان لموجات ارتفاعها 49 قدمًا (15 مترًا) وأودت بحياة 2200 شخص.

مع وجود العديد من طبقات الرواسب المدفونة تحت قاع البحر في القطب الجنوبي، والأنهار الجليدية الموجودة على قمة الكتلة الأرضية تذوب ببطء، يحذر الباحثون من أنه إذا كانوا على حق في أن الذوبان الجليدي تسبب في حدوثها في الماضي، فإن الانهيارات الأرضية المستقبلية، وموجات تسونامي، يمكن أن يحدث مرة أخرى.