شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين ترسل أول مدنى إلى الفضاء اليوم الثلاثاء كجزء من مهمة مأهولة إلى محطتها الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء المأهولة أن الصين سترسل أول رائد فضاء مدني إلى الفضاء كجزء من مهمة مأهولة إلى محطة الفضاء تيانجونج اليوم الثلاثاء، حيث تمضي بكين قدما في طموحاتها خارج الأرض.

استثمر ثاني أكبر اقتصاد في العالم مليارات الدولارات في برنامج الفضاء الذي يديره الجيش، في محاولة للحاق بالولايات المتحدة وروسيا بعد سنوات من مطابقة معالمهما في وقت متأخر.

حتى الآن ، كان جميع رواد الفضاء الصينيين الذين تم إرسالهم إلى الفضاء جزءًا من جيش التحرير الشعبي.

وقال لين إن جوي ستكون "مسؤولة بشكل رئيسي عن التشغيل في المدار للحمولات التجريبية لعلوم الفضاء"، وفقاً لموقع gadgets360.

القائد هو جينغ هايبنغ - في مهمته الرابعة إلى الفضاء، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية - والعضو الثالث في الطاقم هو المهندس تشو يانغتشو.

وقالت وكالة الفضاء المأهولة إنه من المقرر أن تقلع من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب الصين.

وقالت جامعة غوي، المعروفة باسم جامعة بيهانغ باللغة الإنجليزية، إنه ينحدر من "أسرة عادية" في مقاطعة يوننان الغربية.

وقالت الجامعة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه "شعر لأول مرة بجاذبية الفضاء" وهو يستمع إلى أخبار أول رجل صيني في الفضاء، يانغ ليوي، في راديو الحرم الجامعي في عام 2003.

في عهد الرئيس شي جين بينغ ، تم تنفيذ خطط "حلم الفضاء" للصين بشكل مفرط.

تخطط الصين لبناء قاعدة على القمر وقالت إدارة الفضاء الوطنية في البلاد إنها تهدف إلى إطلاق مهمة مأهولة إلى القمر بحلول عام 2029.

الوحدة النهائية من تيانجونج على شكل حرف T - واسمها يعني "القصر السماوي" - رُسِمت بنجاح بالهيكل الأساسي العام الماضي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن المحطة تحمل عددًا من المعدات العلمية المتطورة، بما في ذلك "أول نظام ساعة ذرية باردة في العالم".

بمجرد الانتهاء، من المتوقع أن يظل تيانجونج في مدار أرضي منخفض على ارتفاع يتراوح بين 400 و 450 كيلومترًا (250 و 280 ميلًا) فوق الكوكب لمدة 10 سنوات على الأقل - لتحقيق طموح للحفاظ على وجود بشري طويل الأجل في الفضاء.

سيتم تزويده باستمرار بفرق متناوبة من ثلاثة رواد فضاء ، الذين سيجرون تجارب علمية ويساعدون في اختبار التقنيات الجديدة.

في حين أن الصين لا تخطط لاستخدام تيانجونج في التعاون العالمي على نطاق محطة الفضاء الدولية، وقالت بكين إنها منفتحة على التعاون الأجنبي.

ولم يتضح بعد مدى اتساع هذا التعاون.

تم استبعاد الصين فعليًا من محطة الفضاء الدولية منذ عام 2011 ، عندما منعت الولايات المتحدة ناسا من التعامل مع البلاد.