شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب قد يطرح ميزة مشاركة الشاشة.. إليك كيفية عملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف WABetaInfo ، الموقع الإلكتروني الذي يتتبع التغييرات في واتساب، أن التطبيق يطرح ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة شاشتهم بسهولة أثناء مكالمة فيديو.

الميزة متاحة حاليًا لمختبري الإصدار التجريبي من أندرويد وتأتي مع WhatsApp beta لإصدار أندرويد رقم 2.23.11.19.

كيف تعمل ميزة مشاركة الشاشة؟

وفقًا لـ WABetaInfo ، سيرى المستخدمون رمزًا جديدًا موجودًا في عرض التحكم بالمكالمات حيث سيُطلب منهم مشاركة الشاشة الخاصة بهم.

عندما يقرر المستخدمون مشاركة شاشتهم ، فسيتم تسجيلها على الشاشة ومشاركتها مع المستلم.

يضيف التقرير أيضًا أن المستخدمين سيكون لديهم سيطرة كاملة على هذه الميزة.

وعلى الرغم من النقل المستمر لمحتوى الشاشة الخاصة بهم أثناء مكالمة الفيديو، يمكنهم إيقاف العملية في أي وقت، لكن لن يتم تمكين الميزة إلا إذا وافق المستخدم على مشاركة محتوى الشاشة.

بعد تثبيت تحديث WhatsApp beta 2.23.11.19 لنظام Android ، قد يلاحظ بعض المستخدمين تعديلات طفيفة في تخطيط شريط التنقل السفلي.

يشار إلى إعادة ترتيب علامات التبويب الموجودة في شريط التنقل السفلي على النحو التالي: الدردشات والمكالمات والمجتمعات والحالة.