تكنولوجيا: MSI تطلق إصدارها الخاص Stealth 16 Mercedes بشاشة OLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت MSI عن إصدارها الخاص Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport الذي ينطلق بشاشة OLED ومستوى تسعير مرتفع.

قدمت شركة MSI خلال فعاليات CES 2023 في بداية هذا العام أجهزة الحاسب المميزة بمعالجات Intel Raptor Lake وسلسلة كرت الشاشة Nvidia GeForce RTX 4000، والتي تتضمن Stealth 16 Studio الذي يجمع بين الآداء القوي والتصميم الأنيق.

واليوم تقدم إصدار خاص من الجهاز دون علامة Studio التجارية، حيث ينطلق الإصدار الخاص بعنوان “MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport A3VG”.

ويظهر هذا الإصدار الخاص بشعار”AMG Motorsport”، و”Mercedes” في الجهة الخلفية من الجهاز، إلى جانب شعار MSI، كما تظهر العلام التجارية أسفل الشاشة.

ويتميز الجهاز باللون الرمادي بتصميم من سبائك المغنيسيوم، كما تقدم MSI الجهاز في مجموعة متكاملة تضم فارة ومحرك أقراص USB وحقيبة تأتي بالعلامة التجارية المميزة لهذا الإصدار الخاص.

أيضاً يستهدف هذا الإصدار الخاص Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport A3VG فئة المستخدمين الباحثين عن الإصدارات الفاخرة ذات المستوى التسعير المرتفع حيث يتوفر بسعر 3299 يورو أو 3533 دولار.

ويتاح هذا الإصدار للشراء خلال الأسابيع المقبلة على أن يتوفر بمعالج Intel Core i9-13900H، وكرت شاشة Nvidia GeForce RTX 4070، وذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5، وسعة تخزين 2 تيرابايت في سعة NVMe SSD، كما يأتي بقدرة بطارية 99 Wh.

أيضاً يتميز هذا الإصدار بشاشة OLED بحجم 16 إنش وجودة عرض UHD+ أو بدقة 3840 في 2400 بيكسل، وأبعاد 16:10، كما يدعم الجهاز 2.5 جيجابت إيثرنت و Wi-Fi 6E، ويأتي بمستشعر للبصمة، ومنفذ Thunderbolt 4.0.

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