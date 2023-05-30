تكنولوجيا: جهاز MSI Raider GE78 HX Smart Touchpad ينطلق بمعالج Core i9-13980HX

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت MSI جهاز MSI Raider GE78 HX Smart Touchpad اليوم برقاقة معالج Core i9-13980HX، وكرت شاشة GeForce RTX 4070.

قدمت MSI جهاز MSI Raider GE78 HX خلال الفترة الماضية بتصميم وآداء حصد الكثير من المراجعات الإيجابية، إلا أن اللوحة الرقمية كانت أحد السلبيات التي رصدت في الإصدار السابق.

وفي هذا الإصدار تقدم MSI جهاز MSI Raider GE78 HX بتصميم جديد يتضمن لوحة لمس ذكية، وشاشة مميزة بحجم 17 إنش.

أيضاً تتميز لوحة اللمس الذكية ولوحة الفارة بدعم الإيقاف والتشغيل عبر مفتاح مخصص، كما تأتي لوحة اللمس بنمط ذكي يعمل على الإيقاف التلقائي للوحة اللمس في حالة عدم الإستخدام، ومن ثم يتم تشغيلها من جديد عند إكتشاف تمرير يد المستخدم على اللوحة.

من جانب أخر يدعم Raider GE78 HX Smart Touchpad ميزة الوصول السريع إلى مهام التسجيل، وفتح الكاميرة، وتنشيط أو إيقاف البلوتوث، وأيضاً تبديل الملف التعريفي.

أيضاً يدعم شريط التمرير في جهاز Raider GE78 HX Smart Touchpad التحكم في سطوع الشاشة، مستوى الصوتيات، وإدخال الميكروفون، كما يضم الجهاز 5 من المفاتيح التي تدعم البرمجة في لوحة اللمس.

ويتوفر MSI Raider GE78 HX Smart Touchpad برقاقة معالج Intel Core i9-13980HX، وكرت شاشة Nvidia GeForce RTX 4070، كما تتميز الشاشة بدقة 4k، ومعدل تحديث 240 Hz، أيضاً يتميز بذاكرة 32 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5، وسعة 2 تيرابايت في سعة SSD، ويتوفر بسعر 3599 يورو أو 3857 دولار.

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