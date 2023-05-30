تكنولوجيا: إعلان تشويقي يكشف عن الملامح الرئيسية لهاتف vivo V29 Pro المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت vivo إعلان تشويقي لهاتفها المرتقب vivo V29 Pro كشفت من خلاله عن الملامح الرئيسية لتصميم ومواصفات هذا الإصدار.

أكد الإعلان التشويقي الخاص بهاتف vivo V29 Pro على خطط الشركة لإطلاق هذا الإصدار قريباً، ومن المقرر وفقاً للتفاصيل التي كُشِف عنها عبر الصفحة الخاصة بهاتف vivo V29 Pro أن يتميز الهاتف بشاشة OLED منحنية بحجم 6.7 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل، مع معدل تحديث 120 Hz.

أيضاً يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفي بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل.

كما يدعم هاتف vivo V29 Pro بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 66W، أيضاً يتميز الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، وواجهة Funtouch 13، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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