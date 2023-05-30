تكنولوجيا: تحديث WhatsApp الجديد قد يجلب ميزة مشاركة الشاشة على هواتف أندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيضم أحدث تحديث لتطبيق WhatsApp ميزة موجودة على تطبيقات مكالمات الفيديو التي تركز على العمل مثل Zoom و Teams. إذ تعمل الشركة على طرح ميزة مشاركة الشاشة التي ستسجل وتعرض محتويات شاشتك مع أي شخص موجود على الطرف الآخر من مكالمة الفيديو، وفقًا لتقارير WABetaInfo.

يمثل رمز الهاتف الذي يشير السهم إليه الميزة إلى جانب أدوات قديمة مثل تبديل الكاميرات وكتم وتعطيل الفيديو الذي يظهر في الجزء السفلي من مكالمات WhatsApp. وبمجرد النقر فوق الزر الجديد، تظهر رسالة تسألك عما إذا كنت تريد “بدء التسجيل أو الإرسال باستخدام WhatsApp؟”

وتنوه الشركة انها ستتمكن من الوصول إلى أي كلمات مرور أو صور أو تفاصيل دفع تقوم بعرضها أثناء مشاركة الشاشة. إذا كنت موافقًا على ذلك، فكل ما تبقى هو النقر فوق “ابدأ الآن”. يمكنك بعد ذلك إيقاف مشاركة شاشتك في أي وقت أثناء المكالمة.

تأتي ميزة مشاركة الشاشة متاحة فقط للإصدار الاختباري التجريبي من أندرويد في الوقت الحالي، ولكن من المفترض ان يتم طرحها لمزيد من المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.

ومع ذلك، قد لا يعمل التطبيق مع إصدارات أندرويد الأقدم أو المكالمات الجماعية الكبيرة أو مع الأشخاص الذين ليس لديهم أحدث إصدار من WhatsApp.

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