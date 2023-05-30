شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن تحديد النظام الغذائى بواسطة الذكاء الاصطناعى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خبيرة تغذية عن حقيقة إمكانية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي للوصول إلى النظام الغذائي الأنسب، وأوضحت أن محاولة تحديد النظام الغذائي بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي تشتمل على العديد من السلبيات.

وقالت نور جهاد، خلال لقائها أمس في قناة «العربية»، إن الذكاء الاصطناعي يعطي أنظمة غذائية فحسب، مشيرةً إلى أنه من الممكن أن يعطي النظام الغذائي نفسه لأكثر من شخص.

وأضافت أن متخصصي التغذية يتعاملون مع أجسام مختلفة، لافتةً إلى أنهم يحددون النظام بناء على نوع الجسم.

وبينت أن من ضمن أبرز السلبيات أن الذكاء الاصطناعي يعطي معلومات وفقاً لدراسات علمية قديمة أو ضعيفة، مؤكدةً أن الدراسات العلمية تخضع لتجديد مستمر، وتابعت: «أي دراسة جديدة لا يدخل الشخص فيها، ولا يعلم هل الشخص يعاني أعراضاً معينة أم لا، هي غير مناسبة».