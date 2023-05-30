فلكيا.. دولة عربية تعلن موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الجمعية الفلكية الفلسطينية، أن يوم الإثنين الموافق 19 يونيو، سيكون غرة شهر ذو الحجة للعام 1444 هجرية، وبذلك تكون وقفة عرفة يوم الثلاثاء 27 يونيو، ويوم الأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وسيحدث الاقتران المركزي "المحاق" لشهر ذو الحجة 1444 هجرية صباح يوم الأحد الموافق 18 يونيو في تمام الساعة 07:37 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القدس، وهو يوم التحري في كافة دول العالم.

وفي هذا اليوم، سيغرب القمر بعد غروب الشمس في كافة الدول العربية والإسلامية وستكون رؤيته ممكنة بواسطة التلسكوبات من مناطق واسعة من العالم العربي والإسلامي، وبالعين المجردة في الأمريكيتين.