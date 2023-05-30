تكنولوجيا: تحسين Hub Anker 547 USB-C لأحدث أجهزة MacBook التي تم إصدارها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت شركة Anker لوحة وصل USB-C 7-in-2 جديدة متوافقة مع أجهزة MacBook الحديثة. وقد تم تغيير موقع منفذ HDMI مع Anker 547 USB-C Hub حتى لا يعيق منفذ MagSafe. ويوفر المحور منفذ USB-C بسرعة 40 جيجابت في الثانية للشحن بقوة 100 واط ومنافذ USB إضافية (5 جيجابت في الثانية) لتوصيل الأجهزة الطرفية. يمكن توصيل منافذ USB-C و HDMI متعددة الوظائف لجهاز Anker 547 بشاشات مزدوجة.

يتوفر Anker 547 USB-C Hub في أوروبا باللون الرمادي. ويمكنه الاتصال بجهاز MacBook الخاص بك عبر منافذ USB على غرار الطراز السابق، ولكن مع التعديلات المذكورة لاستيعاب شحن MagSafe.

وبشكل عام، هناك سبعة منافذ على Anker 547 المحدّث ويمكنه الاتصال بشاشة 5K 60Hz، بالإضافة إلى شاشة 4K 30Hz. توجد أيضًا فتحات بطاقة SD و microSD في Anker 547 USB-C Hub.

قامت Anker بنقل منفذ HDMI على محور USB-C الجديد إلى الجانب الطويل مع المنافذ الأخرى لتمكين شحن MagSafe السهل باستخدام أجهزة MacBook الأحدث. وعلاوةً على ذلك، يشبه تصميم Anker 547 شكل جهاز MacBook ويأتي أيضًا بنفس النوع من اللمسات النهائية المعدنية.

يتوفر Anker 547 USB-C Hub في الاتحاد الأوروبي بسعر 59.99 يورو (حوالي 64 دولارًا) بينما يتم بيعه بالتجزئة مقابل 39.99 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 49 دولارًا) في المملكة المتحدة.

تقدم Anker خصمًا يصل إلى 20٪ على موزع USB-C الجديد عبر Amazon. لا توجد تفاصيل حتى الآن حول موعد توفر Anker 547 USB-C Hub في الأسواق الأخرى.

المصدر

اعلان





