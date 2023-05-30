تكنولوجيا: تعاون شركتي Nvidia و MediaTek لتطوير أنظمة السيارات المتقدمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت كل من Nvidia و MediaTek عن شراكة لتطوير أنظمة معلومات وترفيه متطورة للسيارات. ستشهد هذه الشراكة قيام MediaTek بدمج شريحة GPU من Nvidia وبرمجياتها في نظام على المعالجات، والتي توفرها لشركات صناعة السيارات لشاشات المعلومات والترفيه. ستمكّن الشراكة الشركات المصعة للسيارات من تطوير تجارب أكثر تطورًا داخل السيارة.

ستكون الأنظمة قادرة على بث الفيديو وتشغيل الألعاب ومهام الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع السائقين. ستوفر شاشات لوحة القيادة عرضًا خارجيًا لبيئة السيارة، بينما تراقب الكاميرات السائق. وقال الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، جنسن هوانغ، في مؤتمر صحفي: “تحتاج صناعة السيارات إلى شركات قوية يمكنها العمل مع الصناعة لعقود في كل مرة”، مشيرًا إلى دورة إنتاج طويلة لصانعي السيارات.

تعد الشراكة بمثابة انقلاب كبير لشركة Nvidia، التي كانت تتطلع إلى توسيع نطاق وصولها إلى سوق السيارات. تعتبر شركة MediaTek مورد رائد لأشباه الموصلات لصناعة السيارات، وستمنح شراكتها مع Nvidia ميزة كبيرة في تطوير أنظمة المعلومات والترفيه المتقدمة.

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