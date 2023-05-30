تكنولوجيا: موتورولا تكشف النقاب عن هاتف Moto G Stylus 5G للعام 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت موتورولا اليوم بشكل رسمي هاتف Moto G Stylus 5G للعام 2023 الذي يضم معالج Snapdragon 6 Gen 1، ويتوفر بسعر 399 دولار.

يتميز هاتف Moto G Stylus 5G 2023 بشاشة IPS LCD بحجم 6.6 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120Hz، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم موتورولا هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.88، وحجم بيكسل 1.0 µm، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل وزوايا عرض فائقة الإتساع على أن تدعم الكاميرة أيضاً لقطات macro.

كما ينطلق الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 1، ويأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

وتقدم موتورولا هاتف Moto G Stylus 5G الجديد بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20W، كما يدعم نظام تشغيل Android 13، وواجهة MyUX.

أيضاً يأتي الهاتف بمكبر صوتي بنظام ستريو، ويدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD، كما يأتي بمدخل للسماعات، ويدعم الهاتف تخزين قلم Stylus في فتحة إلى جانب منفذ الشحن.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأسود والوردي، على أن ينطلق إلى سوق الولايات المتحدة بسعر 399 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

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