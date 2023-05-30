تكنولوجيا: شاومي تدعم هاتفها القادم Mix Fold3 بكاميرة أسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة شاومي في العمل على تطوير الجيل الثالث من هواتف Mix Fold، ولقد أشارت أحدث التسريبات إلى أن Mix Fold3 يأتي بكاميرة سيلفي أسفل الشاشة.

تستعد العملاق الصيني شاومي لإطلاق هاتف Mix Fold3 في صيف هذا العام، ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن شاومي تدعم هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، كما يأتي الهاتف بكاميرة periscope، ومعاييرIP لمقاومة الماء والغبار.

كما قدمت أحدث التسريبات التي جاءت من “Digital Chat Station” تفاصيل جديدة حول كاميرة السيلفي التي تأتي وفقاً للتسريبات بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة.

كما توضح التسريبات أن تقنية الكاميرة أسفل الشاشة تقدم في الشاشة الرئيسية القابلة للطي، لذا ستكون أحد التغييرات الرئيسية في هاتف Mix Fold3 مقارنة بالإصدارات السابقة للشركة.

أيضاً تشير التسريبات أن كاميرة periscope في الجيل الثالث من هواتف شاومي القابلة للطي تدعم تكبير بصري حتى 5 مرات.

كما تؤكد التسريبات الجديدة على أن رقاقة Snapdragon 8 Gen 2 تدعم هذا الإصدار، ومن المقرر أن يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

يذكر أن بعض التسريبات تشير إلى أن شاومي تخطط لإطلاق إصدار “Explorer” في نموذج لهاتف قابل للطي، على أن يُكشف عنه خلال الحدث الرسمي للإعلان عن Mix Fold3.

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