تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول رقاقة Dimensity 9300 القادمة من Mediatek

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد على خطط Mediatek لدعم رقاقة Dimensity 9300 بالأنوية المميزة بالآداء القوي فقط.

أعلنت Arm مؤخراً عن أنوية Cortex-X4 عالية الآداء مع أنوية Cortex-A720 وCortex-A520، ومن ثم أعلنت Mediatek عن خططها لدعم الإصدار القادم من رقاقات Dimensity 5G المميزة بأنوية X4 وA720، مع كرت الشاشة G720، إلا أن الشركة لم تؤكد على دعم الرقاقة بأنوية A520.

وفي تفاصيل جديدة نشرت عبر “Digital Chat Station” على منصة Weibo أن معالج Dimensity 9300 سيأتي بعدد 8 من الأنوية تشمل 4 من أنوية Cortex-X4، و4 من أنوية Cortex-A720.

ومن المقرر أن ترتكز الرقاقة على عملية تصنيع N4P، أو الجيل الثاني من دقة تصنيع 4 نانومتر، والتي تأتي بتعزيز في الآداء، مع تحسينات في إستهلاك الطاقة مقارنة بعمليات تصنيع N5 و N4.

كما أشارت التسريبات إلى أن رقاقة Dimensity 9300 تأتي بآداء منافس لرقاقة Apple A17 Bionic، كما تأتي رقاقة ميديا تيك بإستهلاك أقل للطاقة بنسبة 50%.

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