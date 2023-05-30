شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطور ميزات جديدة أبرزها أسماء المستخدمين ومشاركة الشاشة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم WhatsApp بتطوير عدد من الميزات الجديدة، بما في ذلك أسماء المستخدمين ومشاركة الشاشة، كما ذكرت WABetaInfo .

وتم رصد ميزة اسم المستخدم في الإصدار التجريبي 2.23.11.15 لنظام Android، وتسمح لمستخدمي WhatsApp بتحديد اسم مستخدم فريد مرتبط بحسابهم.

وقد تعني هذه الميزة أنه في المستقبل، يمكن للمستخدمين العثور على بعضهم البعض باستخدام اسم المستخدم الخاص بهم بدلاً من استخدام رقم الهاتف، يتم تشفير المحادثات التي تبدأ باستخدام اسم مستخدم من طرف إلى طرف، وفقًا لـ WABetaInfo.



ميزات واتس آب

ولاحظ بعض مختبري النسخة التجريبية الذين يستخدمون الإصدار 2.23.11.19 من تطبيق Android أيضًا ميزة مشاركة الشاشة الجديدة. بعد الضغط على زر مشاركة الشاشة، يمكن للمستخدمين التأكيد والبدء في مشاركة محتويات شاشتهم على مكالمات الفيديو، تسجل الميزة أيضًا جزء المكالمة المشتركة، وفقًا للقطات الشاشة .

تشمل الميزات الأخرى التي يتم طرحها لبعض مختبري الإصدارات التجريبية إعداد "أرشيف الحالة" الذي يسمح للشركات بأرشفة الحالات بعد 24 ساعة ثم إعادة مشاركتها في المستقبل، يلاحظ WABetaInfo أن ميزة أرشيف الحالة تبدو حتى الآن مقصورة على الشركات.