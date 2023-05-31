شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سامسونج تطرح مفهوم "منزل الترفيه الذكي" مع مجموعتها المذهلة من التلفزيونات الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات عن مفهوم "منزل الترفيه الذكي" (Smart House of Entertainment) في دبي، والذي يوضح كيف يمكن لمجموعة تلفزيونات سامسونج الجديدة لعام 2023 تلبية احتياالمنزل جات الحياة العصرية المتطورة للمستهلكين.

جاء ذلك خلال فعالية حصرية أقيمت في دبي، وأوضحت فيها الشركة أسباب تصدّرها قطاع الترفيه المنزلي المبتكر من خلال دمج قدرات الاتصال الذكي والتشكيلة الحصرية من الشاشات الكبيرة التي تضع التلفزيون في صميم تجربة المنزل الذكي.

وبفضل تشكيلة منتجاتها، تمكنت سامسونج من الحفاظ على مكانتها الاستثنائية في صناعة التلفزيونات على مدار عقدين تقريباً. كما استطاعت الاحتفاظ بمكانتها على قمة مبيعات أجهزة التلفزيون العالمية في عام 2022 وفقاً لتقرير شركة أبحاث السوق "أومديا"، حيث يُعد العام الحالي هو العام السابع عشر على التوالي الذي تتصدر فيه الشركة المرتبة الأولى عالمياً في مبيعات أجهزة التلفزيون.

عرضت سامسونج مفهوم "منزل الترفيه الذكي" ضمن فيلا فاخرة في منتجع Nikki Beach - دبي. من خلال أربع غرف، ويتيح للزوار فرصة التعرف على مجموعة تلفزيونات سامسونج لعام 2023 ومساهمتها في خلق تجارب ترفيهية متميزة للمستهلكين؛ حيث تضم كل غرفة أجهزة تلفزيون ذكية مختلفة، بما في ذلك Neo QLED 8K وOLED وThe Freestyle وThe Frame وThe Serif وThe Sero. وعلاوةً على ذلك، تم تجهيز جميع الغرف بنظام التشغيل الآلي المنزلي SmartThings من سامسونج، والذي يجعل التلفزيون المحور الذكي لكل غرفة.

ويكشف مفهوم "منزل الترفيه الذكي" كيف تسعى سامسونج إلى تمكين كل فرد في الأسرة من تجربة ترفيهية شخصية متميزة باستخدام تقنيات متطورة، وذلك على الرغم من انتشار أجهزة التليفزيون في كل غرفة من منازل اليوم، حيث تساعد سامسونج المستخدمين على خلق نمط حياة ذكي وفقاً لاحتياجاتهم الشخصية من خلال ربط العديد من الأجهزة الذكية عبر أرجاء المنزل.

وفي هذا الإطار، قال مصطفى صادق، رئيس قسم العرض المرئي في سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا: " تواصل سامسونج ريادتها لقطاع صناعة التلفزيونات، بفضل الابتكار والاستماع لرغبات العملاء، ولا سيما عملاء الشاشات الكبيرة. ويكشف مفهوم "منزل الترفيه الذكي" كيف تساهم الشركة في تبني العملاء لتجارب المنزل الذكي المتطورة بوتيرة سريعة، كما يلعب شركاء المحتوى دوراً أساسياً في هذه الرحلة، حيث نتعاون معهم في توفير أفضل مستوى ممكن للمحتوى وتجربة العملاء".

و استمتع عملاء سامسونج بأفضل محتوى عربي عبر منصة "شاهد" باستخدام تلفزيون Neo QLED بحجم 98 بوصة، والذي يحوّل غرفة المعيشة لقاعة سينما منزلية.

يستخدم هذا التلفزيون تقنية Neo QLED 4K المزودة بميزة Quantum Mini LED التي تنتج مليار لون مع تباين عالٍ ومناطق إضاءة أكثر بـ 1.5 مرة من تقنية Quantum Matrix من سامسونج.

وتكتمل هذه التجربة بصوت نابض مع تقنية الصوت المحيطي Dolby Atmos، وتكنولوجيا تتبع الصوت المتطورة Object Tracking Sound Pro، ونظام Symphony 3.

وتمكّن عشاق الألعاب من تجربة ألعاب غاية في الإثارة والتشويق مع تلفزيون Neo QLED في منطقة الألعاب المعززة بنظام Microsoft Xbox. ويعمل هذا التلفزيون بتقنية Motion Xcelerator Turbo+ التي تتيح مشاهدة رسوميات الألعاب عالية السرعة وصور الأفلام عالية الوضوح بدقة متناهية مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز ومحتوى متوافق للربط مع الكمبيوتر.

ويتيح جهاز العرض Freestyle للمستخدمين إمكانية توصيله بجهاز الكمبيوتر أو منصة الألعاب بسهولة لتحويل أي سطح مستوٍ إلى شاشة ألعاب عالية الوضوح (Full HD) بحجم 100 بوصة. وتوفير أفضل تجربة لعب ممكنة، كما يتضمن تلفزيون QLED شريط ألعاب سامسونج الذي يوفر معلومات مفيدة مثل معدل التحديث الحالي وزمن تأخر الإدخال. ويمكن للاعبين أيضاً تغيير زاوية الرؤية ومستوى العرض لتوسيع مجال رؤيتهم والحصول على تجربة لعب أكثر تشويقاً.

وحظي الضيوف في غرفة الجلوس برعاية OSN بتجربةٍ غامرة مع شاشة 2023 OLED بحجم 83 بوصة، وتتميز هذه الشاشات بتقنية Quantum HDR OLED+ المعززة بتقنية Quantum Dots التي توفر تبايناً استثنائياً وتجربة صوت دراماتيكية وألواناً نابضة بالحياة فترتقي بمحتوى OSN+ إلى أعلى مستوى مع عرض بصري مذهل.

وتحوّل تقنية المعالجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي المحتوى العادي إلى تجربة بصرية مذهلة بدقة 4K. وفي الوقت ذاته، توفر تقنية Dolby Atmos للعملاء صوتاً محيطياً غامراً.

واستمتع الضيوف في غرفة النوم الرئيسية بتجربة مدهشة مع محتوى STARZPLAYعلى تلفزيون The Frame بحجم 75 بوصة. حيث يجمع هذا الجهاز الابتكار وجودة الصورة التي يتميز بها تلفزيون QLED 4K مع القدرة على تعديل الإطار الأنيق ليلائم ديكور المنزل. وعندما يكون التلفزيون في وضع الإغلاق، يتحول إلى معرضٍ فنيّ يضمّ بعضاً من أشهر الأعمال الفنية في العالم؛ ويتم توفير هذه الميزة بالشراكة بين سامسونج وأشهر المتاحف والمعارض العالمية.

تتصدر سامسونج سوق التلفزيونات الرائدة بفضل منتجاتها المبتكرة، وتجذب المزيد من شركاء المحتوى للانضمام إلى منظومتها الترفيهية. ونظمت الشركة فعالية لعرض مفهوم "منزل الترفيه الذكي" بالتعاون مع شركاء إقليميين وعالميين مثل " أنغامي" و"شاهد" وOSN و+Disney وYouTubeو STARZPLAY و Xbox وغيرهم لعرض أضخم إنتاجاتهم عبر تلفزيونات سامسونج الذكية والحديثة مثل New QLED وOLED عالية الدقة، والتي تعيد إنتاج الألوان على نحو مذهل مع توفير تجربة صوت غامرة.

توفر سامسونج تجارب ترفيه متميزة تلبي احتياجات العملاء من خلال التركيز على تقديم شاشات أكبر وأفضل. وكشف تقرير أجرته شركة أبحاث السوق "أومديا" عن سيطرة سامسونج عالميًا على قطاع التلفزيونات الكبيرة جداً في العام الماضي حيث استحوذت على حصة سوقية بنسبة 36,1% و42,9% لأجهزة التلفزيون التي يزيد حجمها على 75 بوصة و80 بوصة على التوالي.