تكنولوجيا: شاشة الألعاب ASUS ROG Strix XG259QN تنطلق بمعدل تحديث 380 Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت ASUS شاشة الألعاب ROG Strix XG259QN للعام 2023 بتصميم صغير الحجم ومعدل تحديث 380 Hz، وهي أحد منتجات الشركة التي تنطلق للأسواق العالمية في فعاليات Computex 2023.

تتميز شاشة الألعاب ROG Strix XG259QN بلوحات IPS بحجم 24.5 إنش أو 25 إنش، ومعدل تحديث يصل إلى 380 Hz، كما تدعم شاشة الألعاب تقنية AMD FreeSync Premium لتجربة ألعاب إنسيابية في الإطارات.

أيضاً تدعم الشاشة معدل تحديث متغير وفقاً للمحتوى الذي يعرض على الشاشة، كما تقدم Asus الشاشة بتقنية ‘ELMB-sync’ التي تعمل على خفض الإضاءة الخلفية لخفض التوهج في الشاشة.

وتدعم شاشة ROG Strix XG259QN المخصصة للألعاب إستجابة سريعة عند 1 مللي ثانية GtG، وتدعم الشاشة أيضاً معايير VESA DisplayHDR 400، ودقة 1080 بيكسل.

أيضاً تقدم ASUS شاشة الألعاب بمنفذ DisplayPort 1.4، ومنفذ HDMI 2.0، لدعم إخراج محتوى بدقة 1080 بيكسل بمعدل 144 Hz، كما تضم الشاشة اثنان من منافذ USB 3.2 فئة A، ومدخل 3.5مم للسماعات.

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