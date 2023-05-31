شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تفتح شبكة Supercharger الخاصة بها للسيارات الكهربائية الأخرى فى كندا والان مع تفاصيل الخبر
ويأتي هذا الإعلان جنبًا إلى جنب مع خطة لجعل أجهزة الشحن الكهربائية أكثر سهولة في البلاد و تتعاون الحكومة مع شركائها للمساعدة في تركيب ما يقرب من 3000 شاحن كهربائي في المباني السكنية والمكاتب والأماكن العامة والأساطيل متعددة الاستخدامات و سيكون معظمهم (1908) شواحن متواضعة من المستوى 2، لكن هذا سيشمل 100 شواحن من المستوى 3. ويتجه التمويل نحو خمسة مشاريع جارية تقوم بتركيب ما يصل إلى 1،328 جهاز شحن EV.
وتأتي الأخبار الكندية في الوقت الذي وعدت فيه تسلا سائقي Ford EV بالحصول على 12000 شاحن سوبر في أمريكا الشمالية بدءًا من ربيع عام 2024، وتتحول فورد أيضًا إلى معيار منفذ الشحن مفتوح المصدر من Tesla مع طراز 2025 من سيارات العام.
كندا ليست مركزًا رئيسيًا للسيارات الكهربائية مثل الولايات المتحدة أو الصين ، لكنها تتخذ خطوات لجعل نفسها حجر الزاوية في الصناعة، وستبني فولكس فاجن أول مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية في جنوب أونتاريو. صفقة لمصنع بطاريات Stellantis EV على أرضية مهتزة ، ولكن يمكن أن تكون مؤثرة إذا تم تنفيذها. وإضافة قاعدة تصنيع السيارات الحالية في البلد قد تلعب دورًا مهمًا في المستقبل. لا يعني ذلك أن الأمة لديها الكثير من الخيارات - إذا كانت ستحظر مبيعات سيارات الركاب ذات محركات الاحتراق بحلول عام 2035 ، فإنها تحتاج إلى تعزيز الطلب على المركبات الكهربائية مقدمًا بوقت طويل.
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