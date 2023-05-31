شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تفتح شبكة Supercharger الخاصة بها للسيارات الكهربائية الأخرى فى كندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتد خطة Tesla لفتح Superchargers الآن إلى كندا بعد أن كشفت الحكومة أن الشركة ستفتح الوصول إلى بعض شبكة Supercharger الحالية إلى EVs للعلامات التجارية الأخرى، ويبدأ الجهد في وقت لاحق من هذا العام بطريق تجريبي بين العاصمة أوتاوا وسادبيري، و سيكون هناك 750 محطة مفتوحة بحلول نهاية عام 2025، و 350 "على الأقل" من هذه المحطات ستكون بسرعة 250 كيلو واط سوبر شارجر، و هذا الأداء مهم نظرًا للتركيز على السفر لمسافات طويلة - سيشمل مسار الشاحن المفتوح طريقًا سريعًا كبيرًا عبر كندا يمتد بين أوتاوا وكالجاري، وفقا لتقرير engadget.

ويأتي هذا الإعلان جنبًا إلى جنب مع خطة لجعل أجهزة الشحن الكهربائية أكثر سهولة في البلاد و تتعاون الحكومة مع شركائها للمساعدة في تركيب ما يقرب من 3000 شاحن كهربائي في المباني السكنية والمكاتب والأماكن العامة والأساطيل متعددة الاستخدامات و سيكون معظمهم (1908) شواحن متواضعة من المستوى 2، لكن هذا سيشمل 100 شواحن من المستوى 3. ويتجه التمويل نحو خمسة مشاريع جارية تقوم بتركيب ما يصل إلى 1،328 جهاز شحن EV.

وتأتي الأخبار الكندية في الوقت الذي وعدت فيه تسلا سائقي Ford EV بالحصول على 12000 شاحن سوبر في أمريكا الشمالية بدءًا من ربيع عام 2024، وتتحول فورد أيضًا إلى معيار منفذ الشحن مفتوح المصدر من Tesla مع طراز 2025 من سيارات العام.

هذا بالإضافة إلى الجهود السابقة لفتح Superchargers في الولايات المتحدة وأوروبا في حين أن هذه ليست تغطية في كل مكان ، إلا أنه قد يكون مطمئنًا إذا كنت تريد سيارة غير Tesla EV ولكنك قلق بشأن جودة الشاحن غير المتسقة.

كندا ليست مركزًا رئيسيًا للسيارات الكهربائية مثل الولايات المتحدة أو الصين ، لكنها تتخذ خطوات لجعل نفسها حجر الزاوية في الصناعة، وستبني فولكس فاجن أول مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية في جنوب أونتاريو. صفقة لمصنع بطاريات Stellantis EV على أرضية مهتزة ، ولكن يمكن أن تكون مؤثرة إذا تم تنفيذها. وإضافة قاعدة تصنيع السيارات الحالية في البلد قد تلعب دورًا مهمًا في المستقبل. لا يعني ذلك أن الأمة لديها الكثير من الخيارات - إذا كانت ستحظر مبيعات سيارات الركاب ذات محركات الاحتراق بحلول عام 2035 ، فإنها تحتاج إلى تعزيز الطلب على المركبات الكهربائية مقدمًا بوقت طويل.