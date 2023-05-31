شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Canalys: هذا هو الهاتف الذكي الأشهر في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد هواتف أيفون من أبل أحد أشهر الهواتف الذكية الراقية في جميع أنحاء العالم، حيث تمتلك أبل تشكيلة قوية من أجهزة أيفون، بما في ذلك iPhone 14 و iPhone 13 و iPhone 12 و iPhone SE، لكن هل تساءلت من بين جميع أجهزة أيفون التي تبيعها أبل ، ما هو الطراز الأكثر شعبية؟

بحسب موقع TOI الهندى، تكشف أحدث البيانات التي أجرتها شركة Canalys عن الجهاز الأقوى والأغلى في كتالوج أبل والأكثر شهرة في العالم أيضًا، فوفقًا لـ Canalys ، فإن iPhone 14 Pro Max هو أشهر ايفون في العالم، ليس فقط أن iPhone 14 Pro Max هو أشهر هاتف راقي.

ويعد هذا تغييرًا طفيفًا في الاتجاه حيث كانت المتغيرات غير الاحترافية لجهاز أيفون هي التي قادت الرسوم البيانية في الماضي، ووفقًا لـ Canalys ، فإن الهواتف الذكية الراقية (فوق 500 دولار) "خالفت الاتجاه العام"، حيث شهد سوق الهواتف الذكية خلال الربعين الماضيين انخفاضًا في الشحنات.

ومع ذلك ، في الربع الأول من عام 2023 ، نما سوق الهواتف الذكية الراقية بنسبة 4.7٪. أيضًا ، كان ما يقرب من ثلث إجمالي الهواتف الذكية التي تم بيعها في الربع الأول من عام 2023 من الهواتف الذكية الراقية.

وفي أبريل 2023 ، اقترحت شركة Canalys أن السوق لا يزال يمثل تحديًا مع انخفاضات هامشية لعام 2023، وقال محلل أبحاث Canalys Lucas Zhong: "ستستقر الشحنات حول المستويات بدءًا من عام 2022 مع انتقالنا إلى منتصف عام 2023.

وستبدأ معدلات الانخفاض في التحسن قريبًا، على الرغم من أن هذا أكثر ارتباطًا بالتناقض الصارخ بين عامي 2022 و 2023، وتتوقع Canalys أن يكتسب سوق الهواتف الذكية زخمًا في النصف الثاني من العام مع وصول مخزونات القنوات إلى مستويات أفضل ".