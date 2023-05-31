شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات .. كيف تدير حسابات أبنائك على هواتفهم الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم Google Play ميزات مفيدة جدًا للرقابة الأبوية تساعد الآباء على إدارة التحكم في جهاز أطفالهم من حيث المحتويات التي يتم عرضها والميزات التي تم الوصول إليها، حيث يمكن للوالدين إنشاء حساب Google لأطفالهم الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، وبالإضافة إلى ذلك ، يمكنهم إدارته باستخدام تطبيق Family Link على هواتفهم الذكية.

وعندما يتم تنفيذ أدوات الرقابة الأبوية على جهاز يعمل بنظام Android ، يمكن للوالدين تقييد المحتوى الذي يقوم أطفالهم بتنزيله أو شرائه من متجر Google Play أو الاحتفاظ به على هذا الجهاز بناءً على مستوى النضج.

ومع ذلك ، لن يتم تطبيق إعدادات الموافقة على الشراء إلا على عمليات الشراء التي تتم من خلال نظام فوترة Google Play، وفيما يلي بعض خيارات الرقابة الأبوية المتوفرة على Google Play:

- مكتبة العائلة في Google Play: تساعد هذه الميزة الآباء على تتبع المحتوى الذي يمكن لأطفالهم تنزيله والوصول إليه والتحكم فيه. باستخدام هذا ، سيتمكن الآباء من مراقبة التطبيقات والألعاب والأفلام والبرامج التلفزيونية والكتب التي تم شراؤها من قبل أطفالهم على الجهاز المعني.

- تصفية المحتوى: تسمح Google للآباء بإعداد مستويات تصفية المحتوى بناءً على مدى نضج التطبيقات والألعاب والأفلام والبرامج التلفزيونية المتوفرة على متجر Play. تشمل المرشحات الجميع ، ونضج منخفض ، ونضج متوسط ، ونضج مرتفع، يمكن للوالدين تخصيص الفلتر بناءً على عمر طفلهم وتقييد الوصول إلى المحتوى غير المناسب.

- الموافقة على التطبيق: تتيح ميزة الموافقة على التطبيق في Google Play للآباء مراجعة طلب التطبيق من الأطفال أو الموافقة عليه أو رفضه قبل أن يتمكنوا من تثبيت التطبيق. مع هذا يمكن للوالدين إدارة التحكم في التطبيقات التي يمكن للطفل الوصول إليها.

- موافقات الشراء: يمكن للوالدين منع عمليات الشراء غير المصرح بها على حساب أطفالهم من خلال تمكين الموافقة على الشراء والتأكد من أنك تتحكم في الإنفاق.

- حماية كلمة المرور: يمكن أن يوفر إعداد كلمة مرور أو رمز PIN على حساب Google Play طبقة إضافية من الأمان تمنع الوصول غير المصرح به أو التغييرات التي تم إجراؤها على إعدادات الرقابة الأبوية.