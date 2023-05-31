تكنولوجيا: بابجي موبايل متاحة الآن لجميع المستخدمين فى الهند.. التفاصيل الكاملة

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القاهرة - سامية سيد - بدأ Krafton في طرح وصول Battlegrounds Mobile India للمستخدمين في جميع أنحاء البلاد بطريقة تدريجية اعتبارًا من 29 مايو فصاعدًا، وقد وعد مطور ألعاب الفيديو في وقت سابق بأن الطرح سيحدث في الـ 48 ساعة القادمة اعتبارًا من 29 مايو ، وقد أكدت الآن أن طرح الألعاب قد اكتمل ومتاح للعب لجميع المستخدمين على كل من نظامي Android و iOS.

وإلى جانب إعادة إطلاق اللعبة في الدولة ، طرح مطور اللعبة أيضًا تحديثًا جديدًا للإصدار 2.5، ويتضمن التحديث خريطة Nusa جديدة ، وأحداث داخل اللعبة ، وترقيات للأسلحة ، وجلود جديدة والمزيد.

كما طبق Krafton أيضًا قواعد جديدة للمستخدمين لدفع الألعاب المسؤولة لـ BGMI، و كجزء من هذا ، قام مطور اللعبة بتطبيق حد يسمح للاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا بلعب اللعبة لمدة ثلاث ساعات يوميًا، وفي الوقت نفسه ، سيتمكن اللاعبون فوق 18 عامًا من ممارسة الألعاب لمدة ست ساعات في اليوم.

و بصرف النظر عن هذا ، أضاف المطور أيضًا خيار التحقق الأبوي ووضع قيودًا على الإنفاق على القصر، وقد أعلن كرافتون أن اللعبة عادت في فترة تجريبية مدتها ثلاثة أشهر، تم القيام بذلك لمنع اللاعبين من الإدمان على اللعبة. تنصح اللعبة المستخدمين أيضًا بأن اللعبة عبارة عن محاكاة ولا تصور العالم الحقيقي، حتى أن BGMI تقترح على اللاعبين أخذ فترات راحة متكررة أيضًا.