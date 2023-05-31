تكنولوجيا: بابجي موبايل متاحة الآن لجميع المستخدمين فى الهند.. التفاصيل الكاملة

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وإلى جانب إعادة إطلاق اللعبة في الدولة ، طرح مطور اللعبة أيضًا تحديثًا جديدًا للإصدار 2.5، ويتضمن التحديث خريطة Nusa جديدة ، وأحداث داخل اللعبة ، وترقيات للأسلحة ، وجلود جديدة والمزيد.
كما طبق Krafton أيضًا قواعد جديدة للمستخدمين لدفع الألعاب المسؤولة لـ BGMI، و كجزء من هذا ، قام مطور اللعبة بتطبيق حد يسمح للاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا بلعب اللعبة لمدة ثلاث ساعات يوميًا، وفي الوقت نفسه ، سيتمكن اللاعبون فوق 18 عامًا من ممارسة الألعاب لمدة ست ساعات في اليوم.
و بصرف النظر عن هذا ، أضاف المطور أيضًا خيار التحقق الأبوي ووضع قيودًا على الإنفاق على القصر، وقد أعلن كرافتون أن اللعبة عادت في فترة تجريبية مدتها ثلاثة أشهر، تم القيام بذلك لمنع اللاعبين من الإدمان على اللعبة. تنصح اللعبة المستخدمين أيضًا بأن اللعبة عبارة عن محاكاة ولا تصور العالم الحقيقي، حتى أن BGMI تقترح على اللاعبين أخذ فترات راحة متكررة أيضًا.
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