شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتوقف عن طرح تحديث لـiOS 16.4.1 و iPadOS 16.4.1 .. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد طرح تحديث iOS 16.5 و iPadOS 16.5 ، توقفت أبل عن أى تحديث لـ iOS 16.4.1 و iPadOS 16.4.1 منذ يومين، حيث طرحت Apple تحديثات iOS 16.4.1 و iPad OS 16.4.1 في 7 أبريل وتضمنت إصلاحات الأخطاء وتحديثات الأمان التي تناولت تطبيقات الجهات الخارجية لتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية مع امتيازات kernel وإصلاح آخر يعالج الخطأ في WebKit.

وقامت أبل بالفعل بطرح تحديث iOS 16.5 وبمجرد أن يقوم المستخدم بتحديث iPhone أو iPad الخاص به بأحدث إصدار من نظام التشغيل ، فلن يتمكن من التراجع إلى الإصدار السابق - iOS 16.4.1 - بعد توقف Apple توقيع النسخة.

وهذا يعني أنه إذا لم يعجبك شيء ما بخصوص الإصدار الأحدث أو أردت ببساطة الرجوع إلى الإصدار الأقدم لأي أسباب ، فلن يكون ذلك ممكنًا، وقد طرحت Apple تحديث iOS 16.5 بعد شهر تقريبًا من إصدار iOS 16.4.1، و يجلب التحديث الأخير سمة Pride جديدة لشاشة قفل iPhone.

وإلى جانب ذلك ، يدمج التحديث علامة التبويب "الرياضة" في Apple News، وبصرف النظر عن ذلك ، فإنه يعالج أيضًا الأخطاء والمشكلات المتعلقة بـ Spotlight و CarPlay و Screen Time.

ومن المتوقع أن تعلن Apple عن iOS 17 و iPadOS 17 في المؤتمر WWDC 2023 القادم، و قبل ذلك ، بدأت الشركة في طرح الإصدار التجريبي من iOS 16.6 و iPadOS 16.6 للمطورين ومستخدمي الإصدار التجريبي. لا يتضمن التحديث أي ميزات جديدة أو تغييرات كبيرة على هذا النحو ، وفي الغالب يجلب تحسينات أفضل.