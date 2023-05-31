شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم نفس حساب واتس آب على جهازى أيفون مختلفين أو أكثر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل واتس آب حاليا على طرح ميزة "الوضع المصاحب" أو Companion Mode على أجهزة أيفون، حيث تسمح الميزة، التي تم إصدارها للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد العام الماضي، للمستخدمين بربط حساب موجود بمزيد من أجهزة iOS.

وقد تم اكتشاف التحديث "الإصدار 23.10.76" بواسطة WABetainfo، وأكدته أبل على App Store، وهو يجلب وضع Companion Mode إلى أجهزة أيفون، كما أنه يحتوي على ميزات أخرى وسيتم طرحها خلال الأسابيع المقبلة لمستخدمي أيفون.

- يمكنك الآن استخدام واتس آب على هواتف متعددة. لربط أيفون كرفيق ، انقر على خيار "ربط هذا الجهاز" في شاشة تسجيل رقم الهاتف.

- يمكنك الآن حفظ الرسائل المهمة لوقت لاحق عند استخدام الرسائل المختفية. اضغط مع الاستمرار على الرسالة واختر "الاحتفاظ" للبدء.

- تمت إضافة أدوات تراكب نص جديدة للحالة بما في ذلك الخطوط وألوان الخلفية المحدثة

- سيتم الآن تشغيل ملفات GIF تلقائيًا دون الحاجة إلى النقر عليها.

- أضف رابط مكالمة واتس آب إلى تطبيق تقويم iOS عن طريق تحديد "إضافة إلى التقويم" عند إنشاء رابط مكالمة من علامة التبويب "المكالمات".

ما هو وضع واتس آب Companion Mode؟تعد ميزة واتس آب Companion Mode في الأساس امتدادًا لميزة الأجهزة المرتبطة التي تتيح للمستخدمين ربط حساب واتس آب الخاص بهم بأجهزة أخرى مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية للوصول إلى الدردشات.

وباستخدام وضع Companion Mode ، يمكن للمستخدمين الآن ربط ما يصل إلى أربعة هواتف ذكية - أيفون في هذه الحالة - لتلقي الدردشات وإشعارات المكالمات دون تسجيل الخروج من الجهاز الأساسي، وباستخدام هذه الميزة ، يمكن للمستخدمين ربط ما يصل إلى أربعة أجهزة في وقت واحد ، مما يعني أنه يمكنهم توصيل ما يصل إلى أربعة أجهزة أيفون بحسابات واتس آب الخاصة بهم.

ولاستخدام حساب أيفون واحد على أجهزة أيفون متعددة ، يجب عليك ربط واتس آب عبر رمز الاستجابة السريعة. هذه العملية مماثلة إلى حد كبير لتلك المستخدمة لربط أيفون واتس آب بـ واتس آب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. لربط العديد من أجهزة أيفون بجهاز أيفون الرئيسي، انتقل إلى "الإعدادات" وانقر على "الأجهزة المرتبطة".

وسيظهر رمز QR يمكنك مسحه ضوئيًا عبر أيفون آخر وإقران الجهاز بنفس حساب واتس آب. بمجرد ربط الجهازين معًا ، ستظهر جميع الرسائل والإشعارات والمكالمات على كلا الجهازين.