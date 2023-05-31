شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعدل ميزة مزامنة جهات الاتصال على هواتف Android.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدلت جوجل الطريقة التي تتم بها مزامنة جهات الاتصال مع حساب Google على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android، حيث إن التغيير، على الرغم من صغره، قد يجلب مشاكل كبيرة للبعض، لكن الحل السريع يمكن أن يجعل الأمور مبسطة مرة أخرى، فمن الآن فصاعدًا، إذا اختفت قائمة جهات الاتصال الخاصة بك فجأة، فذلك لأن Google قامت بتحديث خيار مزامنة جهات الاتصال.





ما الذي يتغير؟

وفي هذا السيناريو تظل جهات الاتصال التي تمت مزامنتها مسبقًا على هذا الهاتف المحدد ولم تنتقل جهات الاتصال الجديدة التي تمت إضافتها إلى الجهاز التالي، حيث إن مزامنة جهات الاتصال هي ميزة تسمح بنقل جهات الاتصال بسهولة عندما يغير المستخدم هواتف Android الخاصة به.

وإذا كنت ترغب في إزالة جهات الاتصال المتزامنة لهاتف ما ، فإن الطريقة الوحيدة هي إزالة حساب Google الذي تتم مزامنة جهات الاتصال معه، وإذا كان هناك حساب Google واحد فقط على الهاتف ، فلا يمكن إزالته لأنه من أجل الاستخدام الكامل لخدمات Google الأخرى، مثل YouTube والخرائط، من بين أمور أخرى، فإن حساب Google ضروري.

وعلى الرغم من أنها قد لا تكون مشكلة كبيرة بالنسبة للمستخدمين المتمرسين في مجال التكنولوجيا، إلا أن مستخدم Android العادي الذي لا يعرف الكثير عن هذه الميزات قد ينتهي به الأمر إلى مواجهة مشكلات في حالة قيامه بإيقاف تشغيل ميزة مزامنة جهات الاتصال عن طريق الخطأ.





كيفية إعادة جهات الاتصال؟