شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيف تجعل جهاز أيفون يعمل بشكل أسرع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من المستخدمين من مشكلة أن الهاتف قد يتعامل بشكل ابطأ، خاصة مع شبكات الانترنت الضعيفة، ولعل أحد أسباب تباطؤ هاتفك أيفون هو عدد علامات التبويب في متصفح الإنترنت لديك والتي قد لا تزال مفتوحة دون قصد، مما يجعل التعامل أصعب.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بالنسبة لمستخدمي Safari ، يمكن إغلاق كل هذه الأشياء بضغطة بسيطة من إصبعك.

تمت مشاركة الأمر على Twitter بواسطة المستخدم TodayYearsOld، الذي سأل متابعيه: "كم كان عمرك عندما علمت أنه يمكنك الضغط مع الاستمرار على متصفح علامات التبويب على جهاز أيفون الخاص بك لتوفير ثلاث دقائق مثلا من غلق صفحة تلو الأخرى؟".

وعلق مئات الأشخاص على المنشور، حيث قال العديد منهم إنهم "لم يعرفوا أبدًا" هذه النصيحة.

كتب أحدهم: "لم أعرف قط".

كصيغة أخرى: "يا إلهي. هذا غير حياتي شكرا لك.

بينما كتب آخر: "أغلقت للتو 426 علامة تبويب"، كما علق أحد الأشخاص أيضًا: "هذا يستحق متابعة لأنني أغلقت للتو 323 علامة تبويب في خطوة واحدة."





كيفية مسح جميع علامات تبويب Safari على جهاز أيفونكل ما عليك فعله هو فتح تطبيق Safari على هاتفك، ثم الضغط مع الاستمرار فوق رمز علامة التبويب في أسفل اليمين، وبعد ذلك، ستظهر قائمة، يمكنك الضغط فوق إغلاق جميع علامات X لإزالتها جميعًا على الفور.