شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف سيغير الذكاء الاصطناعى مستقبل صناعة السينما؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تصبح تقنية الذكاء الاصطناعي جيدة جدًا لدرجة أنها ستبدأ في إنتاج أفلام كاملة في غضون يوم واحد، كما يتنبأ Silo Mr Howey، كاتب في نيويورك لسلسلة الخيال العلمي على تلفزيون Apple TV، حيث قال إنها مسألة وقت فقط قبل أن تتمكن أدوات الذكاء الاصطناعي من صناعة الأفلام.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أضاف كاتب الخيال العلمى، "لقد تمكنت من الوصول إلى إصدارات ألفا من المولدات الفنية لبضع سنوات حتى الآن، وشاهدت مدى سرعة انتقالهم من التقريبات التقريبية جدًا إلى واقعية الصور بشكل جيد بحيث لا يمكنك التمييز بين فن الذكاء الاصطناعي والتصوير الفوتوجرافي.

وأكد Silo Mr Howey، "الأفلام التي تم إنتاجها هي الآن في نفس المراحل المبكرة التي رأيت الفن لا يزال يمر بها منذ عامين أو نحو ذلك، إنها فقط مسألة وقت وقوة معالجة قبل إنشاء الأفلام في الوقت الفعلي".

وأضاف: ستكون الأفلام رهيبة في البداية، لكنها ستتحسن وأعتقد أن الناس سيشاهدونها ويفتنون بها حتى عندما لا تكون جيدة جدًا، هذه الأشياء تتحسن وتحسيناتها دائمة.. ليس عليهم إعادة التعلم والبدء من جديد بالطريقة التي نقوم بها".

وكان Joe Russo مخرج فيلم Avengers: Endgame ، توقع الشهر الماضي أن الذكاء الاصطناعي سيكون قادرًا على صناعة الأفلام خلال العامين المقبلين، مؤكدا أنه عضو في مجلس إدارة عدد قليل من شركات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف Joe Russo، "من المحتمل أن ما يمكنك فعله باستخدام الذكاء الاصطناعي، سيتم استخدامه لهندسة سرد القصص وتغيير أسلوب سرد القصص."