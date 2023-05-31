تكنولوجيا: تطبيق الواتس اب يدعم الآن ربط 4 من هواتف الأيفون بحساب واحد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق تحديث جديد من تطبيق الواتس اب على منصة iOS بميزة “Companion” التي قدمت خلال الفترة الماضية لمستخدمي هواتف الأندوريد.

يمكن لمستخدمي هواتف الأيفون الآن ربط 4 من هواتف الأيفون بحساب واحد في تطبيق WhatsApp، حيث دفعت الشركة التحديث الجديد من التطبيق في الإصدار رقم 23.10.76 على منصة iOS.

أيضاً يتوفر الإصدار الجديد من تطبيق WhatsApp للتحميل الآن على هواتف الأيفون عبر متجر التطبيقات على أن يتضمن هذا الإصدار ميزة “Companion” التي ستتيح تزامن المحادثات على 4 من هواتف الأيفون، مع أعلى مستوى من الحماية.

من جانب أخر تقتصر بعض المميزات على هاتف الأيفون الرئيسي ومنها تحديثات الحالة وقوائم broadcast، بينما تتزامن المميزات الأخرى على جميع هواتف الأيفون المقترنة بوضع “Companion” في حساب WhatsApp.

أيضاً ينطلق الإصدار 23.10.76 من تطبيق الواتس اب على منصة iOS بميزة التشغيل التلقائي لملفات صور GIF دون الحاجة للنقر على الصور في البداية.

يذكر أن تطبيق “WhatsApp for businesses” يتوفر الآن في إصدار تجريبي بميزة “أرشيف الحالة”، على أن تتوفر الميزة قريباً للمستخدمين.

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