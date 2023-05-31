تكنولوجيا: أحدث التفاصيل حول هواتف Xiaomi 14 وXiaomi 14 Pro المرتقبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل جديدة حول أرقام نماذج هواتف Xiaomi 14 وXiaomi 14 Pro، مع الموعد المتوقع للإعلان الرسمي عن هذه الإصدارات.

قدمت شاومي هواتف Xiaomi 13 وXiaomi 13 Pro في شهر ديسمبر من العام الماضي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2 في السوق الصيني، ومن جديد تستعد العملاق الصيني لإطلاق هواتف Xiaomi 14.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى خطط شاومي لإطلاق هذه الإصدارات في نهاية هذا العام، على أن تتوفر في السوق الصيني في البداية.

واليوم يكشف تقرير جديد جاء من GSMChina عن أرقام نماذج هواتف Xiaomi 14 و 14 Pro، مع الجدول الزمني لإطلاق هذه الإصدارات في الأسواق.

ولقد رصدت الهواتف في قاعدة بيانات IMEI بنماذج رقم 23127PN0CC و23127PN0CG وأيضاً 23116PN5BC و23116PN5BG، على أن تعود النماذج التي تنتهي بحرف”C” على الإصدارات الخاصة بالسوق الصيني، بينما تتوفر النماذج التي تنتهي بحرف”G” في الأسواق العالمية.

كما تشير التسريبات إلى أن النماذج المميزة بأرقام 2312 و2311 تنطلق بشكل رسمي في السوق الصيني في حدث يعقد ما بين شهري نوفمبر وديسمبر، بينما تتوفر Xiaomi 14 و14 Pro في الأسواق العالمية بعد مرور بضعة أشهر على الإعلان الأول في السوق الصيني.

من جانب أخر أشارت بعض التقارير السابقة إلى أن سلسلة Xiaomi 14 تتضمن هذا العام إصدار Xiaomi 14 Ultra، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا الإصدار بشكل رسمي في حدث يعقد في الربع الثاني من 2024، أيضاً تشير التقارير إلى أن شاومي تدعم السلسلة كاملة برقاقة Snapdragon 8 Gen 3 القادمة من كوالكوم.

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