شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متصفح فايرفوكس سيتوقف عن العمل على أنظمة ويندوز 7 و 8/8.1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت موزيلا رسميًا أن متصفح فايرفوكس سينهي دعم أنظمة ويندوز 7 و 8/8.1 بحلول شهر سبتمبر/آب من عام 2024 المقبل، وفقاً لموقع aitnews.

وأضافت موزيلا في منشور لها على موقعها الرسمي أن مستخدمي أنظمة ويندوز 7 و 8/8.1 سوف يمكنهم استخدام نسخة فايرفوكس 115 ذات الدعم المُمدد، كما تعهدت موزيلا بتقديم التحديثات الأمنية لمدة 15 شهرًا من الآن، وهي مهلة تراها موزيلا كافية حتى يجري المستخدمون عملية ترقية ﻷنظمة التشغيل لديهم، إذ لن يعمل متصفح فايرفوكس على أنظمة تشغيل ويندوز القديمة بعد سبتمبر/آب 2024.

وبررت موزيلا قرارها بأن مايكروسوفت أنهت الدعم رسميًا عن أنظمة ويندوز 7 و 8 و 8.1 في يناير/كانون الثاني 2023، وأن أنظمة التشغيل غير المدعومة لا تستقبل التحديثات الأمنية، ويصبح لديها ثغرات معروفة، وأشارت إلى أنها لن تستطيع الحفاظ على وجود فايرفوكس على أنظمة التشغيل القديمة، ﻷن ذلك يصبح مكلفًا لها، وخطيرًا على المستخدمين على حد وصفها.

ولا تزال أنظمة ويندوز 7 و 8/8.1 موجودة لدى بعض المستخدمين، حيث تٌقدر الحصة السوقية لها بنحو 5% تقريبًا، ولا يزال الكثير منهم يعتمد على متصفح فايرفوكس للوصول إلى الإنترنت بحسب موزيلا، التي قررت مد الدعم حتى نهاية العام المقبل.

وأنهى متصفح إيدج دعم أنظمة ويندوز القديمة مع انتهاء الدعم الرسمي من مايكروسوفت بداية العام الجاري، ولم تلبث جوجل أن فعلت الأمر نفسه، إذ أعلنت بعدها أن إصدار كروم 109 هو آخر إصدار سوف تطلقه ﻷنظمة ويندوز القديمة.

ويأتي متصفح فايرفوكس في المرتبة الرابعة كأكثر المتصفحات استخدامًا حول العالم على أجهزة الحاسوب بحصة سوقية تبلغ 5.5% تقريبًا، بعد متصفحات كروم وسفاري وإيدج، التي تهيمن بشكل واسع على سوق المتصفحات في أجهزة الحاسوب.

جدير بالذكر أن متصفح فايرفوكس هو متصفح مجاني مفتوح المصدر، تطوره مؤسسة موزيلا Mozilla Foundation، وهي مؤسسة أمريكية غير هادفة للربح، وتعتمد في تمويلها بشكل أساسي على التبرعات، وتمويل جوجل نظير بقاء محرك بحثها افترضيًا داخل المتصفح.