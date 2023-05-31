تكنولوجيا: إعلانات هاتف Motorola Razr 40 Ultra تظهر على اللوحات الإعلانية في أوروبا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت موتورولا رسميًا عن هاتفي Razr 40 و Razr 40 Ultra في حدث أقيم في الأول من شهر يونيو، لكن بعض الشركات التابعة لها ببساطة لم تستطع الانتظار أكثر من ذلك على ما يبدو، حيث قررت بالفعل طرح مجموعة من الإعلانات على اللوحات الإعلانية في الشوارع. مثال على ذلك: صوفيا بعاصمة بلغاريا في الاتحاد الأوروبي.

توجد بالفعل إعلانات لـ Razr 40 Ultra في شوارع صوفيا، على الرغم من أننا ما زلنا بعيدًا عن حدث الإطلاق الكبير.

ووفقًا للإعلان، يمكننا رؤية الشاشة الخارجية العملاقة من زاويتين مختلفتين. ستصبح هذه بالتأكيد أكبر ميزة لهذا الهاتف، لأن ببساطة لا يوجد منافس لها.

سيطلق على Razr 40 Ultra هذا الاسم في معظم الأسواق، ولكن ليس في الولايات المتحدة، حيث سيطلق عليه لسبب ما باسم Razr+. ووفقًا للتسريبات والشائعات السابقة، سيأتي الهاتف بشاشة 6.9 بوصة بدقة 1080 × 2400 بكسل ومعدل تحديث 165 هرتز، في خين ان الشاشة الخارجية ستأتي بحجم 3.6 بوصة ودقة 1066 × 1056 بكسل ومعدل تحديث 165 بكسل.

سيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 وسيضم ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت.

سيتم بيع Razr 40 Ultra للبيع بالتجزئة بحوالي 1199 يورو في أوروبا، وسيتم تقديمه باللون الأسود والأزرق والأحمر.

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