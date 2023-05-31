تكنولوجيا: الإعلان عن سماعة Logitech G Pro X 2 المخصصة للألعاب والمزودة بمحركات صوت الجرافين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Logitech عن أحدث سماعة لها مخصصة للألعاب ومجهزة بمحركات صوت الجرافين. تعد سماعة الألعاب Logitech G Pro X 2 Lightspeed ابتكارًا يأتي مع محركات الجرافين التي طال انتظارها.

الجرافين هو شكل مثير للاهتمام من الكربون تم الترويج له ووعد به باعتباره تقنية ثورية على مدى عقدين من الزمن، وهو يوفر وزن أخف وأكثر موثوقية من المواد الأخرى عند استخدامه كمشغل صوت.

تأتي سماعة الألعاب G Pro X 2 مع برامج تشغيل صلبة وخفيفة الوزن، ويوفر هذا صوتًا عالي الدقة مع تشوه منخفض للغاية لإخراج صوت غامر.

تستخدم Logitech G Pro X 2 غشاء غرافين 50 مم لبرنامج تشغيل الصوت الخاص بها، وبصرف النظر عن إنتاج تجربة صوت غامرة، فإن سماعة الرأس أخف بحوالي 25 جرام من الإصدار السابق. يعد إنتاج الصوت في Logitech G Pro X 2 رائعًا عند ممارسة الألعاب، ولكن لم يتم تحديد الاختلاف في جودة الصوت مع سماعات الرأس غير الجرافينية بالكامل.

لقد ثبت أن الصوت المحيطي وأصوات DTS الخاصة بسماعة الرأس مثيرة للإعجاب عند ممارسة ألعاب التصويب. يمكن رؤية وضوح الأصوات حيث يمكن للمستخدم بسهولة تحديد اتجاه درجات الصوت المختلفة أثناء اللعب. قد يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات أكثر دقة أثناء جلسات اللعب، مما ينتج عنه ميزة تنافسية أكثر لمستخدمي G Pro X 2.

تأتي سماعة الرأس مزودة بخاصية اتصال Bluetooth، بالإضافة إلى مقبس صوت مقاس 3.5 ملم. يتيح ذلك للمستخدم توصيل سماعة الرأس بهاتف ذكي أو تشغيل سماعة الرأس في حالة عدم وجود دونجل Lightspeed اللاسلكي.

تدعم سماعة الألعاب Logitech G Pro X 2 شحن USB-C مع عمر بطارية مضاعف مقارنةً بسماعة Pro X الأصلية. توفر سماعة الرأس ما يصل إلى 50 ساعة من وقت اللعب بشحنة واحدة، ويعد هذا تحسنًا كبيرًا على مدى 20 ساعة من عمر البطارية في سماعة Pro X الأصلية.

تم أيضًا إضافة مفصلات دوارة للعب أكثر سهولة وراحة لفترات طويلة. كما توجد وسادات أذن قابلة للتبديل لسماعات الرأس إما بقماش جلدي أو قطيفة. تتضمن الحزمة أيضًا حقيبة وميكروفون قابل للفصل.

يتم طرح سماعة الألعاب Logitech G Pro X 2 للبيع في 30 مايو بسعر 249 دولارًا في الولايات المتحدة و 269 يورو في أوروبا. ولا توجد تفاصيل حول مدى توفر سماعة الرأس خارج المناطق المحددة حتى الآن.

المصدر

اعلان





