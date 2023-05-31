تكنولوجيا: ساعة Pixel Watch 2 من جوجل ستعمل على تحسين عمر البطارية بشكل كبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد تختفي الشكاوى التي كانت ظهرت بشأن عمر بطارية ساعة Pixel Watch مع الإصدار التالي. إذ تزعم المصادر القادمة من 9to5Google أن ساعة Pixel Watch 2 ستستخدم بدلاً من معالج Exynos 9110 من سامسونج الذي يعود إلى عام 2018، إلى معالج Snapdragon W5 الأحدث بكثير من كوالكوم.

على الرغم من أنه لا يُفترض أن تكون البطارية في الساعة الذكية الجديدة أكبر بكثير، إلا أنه من المفترض أن يتم تحسين طول العمر كثيرًا. وبحسب ما ورد، يمكن أن تستمر أكثر من يوم مع تمكين الشاشة التي تعمل دائمًا حيث لم يكن ذلك ممكنًا من قبل.

يقال أيضًا أن Pixel Watch 2 تستخدم نفس المستشعرات الصحية مثل Fitbit Sense 2. ويمكن أن يقدم ذلك طرقًا لقياس الإجهاد (أي النشاط الكهربائي للجلد) ودرجة حرارة الجلد.

تظل العديد من التفاصيل الأخرى غير معروفة، ولكن من المتوقع ان يكون الإصدار الجديد هو أحد الأجهزة الأولى التي تعمل بنظام Wear OS 4. ومن المفترض أن يعزز النظام الجديدة الأداء ويضيف دعمًا للنسخ الاحتياطي ويزيد من إمكانية الوصول.

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