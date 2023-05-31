شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جزيرة بالى السياحية تمنع السائحين من الدفع بالعملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منعت مدينة بالي بإندونيسيا مدفوعات العملات المشفرة للإقامات في الفنادق وفواتير المطاعم ومراكز التسوق، وحذرت الحكومة هناك جميع السياح الزائرين من استخدام العملات المشفرة في المعاملات والمشتريات اليومية.

ودعت حكومة مقاطعة بالي إلى عقد مؤتمر صحفي رسمي للإعلان عن هذا الإعلان، وحضرها كبير المفتشين العامين لشرطة بالي، بوتو جايان دانو بوترا، ورئيس بنك إندونيسيا (BI) - مكتب بالي التمثيلي.

ونقلت تقارير إعلامية عن وايان كوستر، حاكم بالي قوله: "السائحون الأجانب الذين يتصرفون بشكل غير لائق، ويقومون بأنشطة غير مسموح بها في تصريح التأشيرة، ويستخدمون العملات المشفرة كوسيلة للدفع، وينتهكون الأحكام الأخرى، سيتم التعامل معهم بحزم".

الجزيرة، التي يقدر عدد سكانها بـ 4.3 ألف سائح، مستعدة لفرض قوانين صارمة للحد من الاستخدام غير القانوني للأصول المشفرة.

نظرًا لأن معاملات العملة المشفرة لا يمكن تعقبها إلى حد كبير، غالبًا ما يتم استغلال هذه الأصول الرقمية من قبل الأوغاد لتسهيل المعاملات غير القانونية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تطبق بالي مجموعة من العقوبات للتعامل مع منتهكي قوانين التشفير من قبل المواطنين والسياح على حد سواء، وفقاً لموقع gadgets360.

قد يتم تسليم الجناة إشعار الترحيل أو قد يتم تقديمهم وجهاً لوجه لعقوبات جنائية، ويمكن فرض غرامة تصل إلى 13000 دولار بالإضافة إلى عقوبة بالسجن لمدة عام على الجناة، اعتمادًا على قرار المحكمة

كرر الحاكم كوستر أن عملة بالي الورقية، الروبية، هي العملة القانونية الوحيدة هناك.

قد يعرض البائعون الذين يقبلون مدفوعات العملات المشفرة أنفسهم أيضًا لخطر فقدان تراخيص أعمالهم التشغيلية.

واجهت بالي، التي تعتمد على السياحة في زيادة إيراداتها، أوقاتًا صعبة اقتصاديًا أثناء وبعد جائحة COVID-19 الذي ضرب العالم.

بعد أن بدأ العالم في إعادة الانفتاح في عام 2022، فتحت شركات بالي التي تتضور جوعًا لتحقيق الإيرادات أبوابها لراحة العملاء الرئيسية والتي انتهى بها الأمر بما في ذلك قبول مدفوعات التشفير.

في الوقت الحالي ، تسمح إندونيسيا بتداول الأصول المشفرة كسلع تحت إشراف وزارة التجارة، وجهت سلطات إندونيسيا أيضًا تعليمات للبنوك بعدم معالجة مدفوعات العملة المشفرة.

نقلاً عن وزارة التجارة، ذكرت CoinGecko أن إندونيسيا لديها أكثر من 6.5 مليون مستثمر تشفير.