تكنولوجيا: بعد ثالث عملية تبديل لهواتف Pixel 7 Pro المتأثرة… يبدو ان مشكلة الشاشة لا حل لها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعد هواتف Pixel من جوجل محببة لأصحاب نظام أندرويد وعشاق كاميرات الهواتف الذكية، لكنها لا تقدم تجربة مستقرة تمامًا وهي أكثر عرضة للأخطاء من هواتف أندرويد الأخرى. ومع ذلك، يتم حل العديد من المشكلات بواسطة جوجل، ولكن يبدو أن بعض المشكلات غير قابلة للإصلاح، مثل مشكلة وميض الشاشة.

تم إصدار سلسلة Pixel 7 في منتصف شهر أكتوبر تقريبًا، وفي غضون أقل من شهرين، بدأت الشكاوى في الظهور حول شاشة Pixel 7 Pro على منتدى دعم Google ومنصة Reddit. وذكرت معظم الشكاوى أن الشاشة كانت تومض ولديها صبغات خضراء قبيحة، وفي بعض الحالات، تظهر أعمدة رأسية من الضوء الأبيض أو الأصفر.

عندما تكون هناك مشكلة في الهاتف الجديد، فعادة ما يكون هناك طريقتان للتعامل معه. أحدها هو افتراض أن المشكلة تؤثر فقط على نسبة صغيرة من الأجهزة، ومن ثم استبدال وحدتك أو إصلاح الجزء المعيب. وفي هذه الحالة، تعطي جوجل هذا الخيار للعديد من مالكي Pixel 7 Pro، لكن المشاكل كانت موجودة أيضًا على الأجهزة والشاشات الجديدة.

والطريقة الأخرى والأكثر شيوعًا هي انتظار تحديث البرنامج. كان من المفترض أن يعالج تحديث شهر مارس مشكلة الخفقان الأخضر على Pixel 7 Pro، لكن يبدو أنه لم يحل المشكلات لكثير من الأشخاص.

يبدو أن هذا يشير إلى أن هذه مشكلة في الأجهزة بشكل أساسي وأن الشاشة نفسها ليست معيبة بالضرورة. وإحدى النظريات التي تم طرحها هي أن Pixel 7 Pro ليس جيدًا في إدارة الحرارة وقد نشأ بعد أن كشف العديد من الأشخاص أن المشكلات تظهر عادةً بعد الاستخدام المطول.

في بعض الحالات، تومض الشاشة أولاً باللون الأخضر ثم تتحول إلى اللون الأسود ولكنها تعود إلى وضعها الطبيعي بعد فترة.

وقال أحد المستخدمين إن مزود خدمة الإصلاح الإلكتروني UBreakIFix أخبرهم أن هذه المشكلة تظهر عندما يسخن الهاتف.

في حين أنه من الجيد معرفة أن جوجل لم تتخلى حقًا عن مستخدميها وتعرض إمكانية تبديل الأجهزة، إلا انه حتى إذا تم تقديم هواتف تم تجديدها مقابل أجهزة جديدة تمامًا، فهذه ليست أفضل طريقة.

أيضًا، يمكن للمستخدمين الحصول على جهاز بديل فقط طالما أن أجهزتهم تقع ضمن فترة الضمان. هذا ليس محفزًا للثقة ويجب على الشركة على الأقل الاعتراف بالمشكلة أو تعويض المستخدمين بطريقة أخرى.

ومع ذلك، يمكن أن تكون المشكلة تؤثر على عدد ضئيل من المستخدمين وتعتقد جوجل أنه من الأفضل التعامل معهم بشكل خاص.

المصدر

اعلان





