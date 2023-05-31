تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Realme C53 بقدرة بطارية 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme اليوم رسمياً عن هاتف Realme C53 الذي ينطلق بقدرة بطارية 5000 mAh وسعر يبدأ من 120 دولار.

يتميز هاتف Realme C53 بشاشة LCD بحجم 6.74 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، كما تدعم الشاشة معدل لمس 180Hz، وتضم نتوء القطرة لكاميرة السيلفي المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل، والتي تدعم المستخدم بتجربة تحاكي “Dynamic Island” لعرض الإشعارات.

كما ينطلق هاتف Realme C53 برقاقة معالج Unisoc T612 التي ترتكز على دقة تصنيع 12 نانومتر وتضم 2 من أنوية Cortex-A75، و6 من أنوية A55، مع كرت شاشة Mali-G57.

أيضاً يتوفر هذا الإصدار بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت، ويدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

ويدعم Realme C53 بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، ويرتكز هذا الإصدار على واجهة Realme UI.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ويدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية، ويدعم المستشعر الثاني عمق التصوير.

كما يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، أيضاً تقدم Realme الهاتف بتصميم نحيف وخفيف، حيث يتميز بأبعاد 167.3 في 76.7مم وسماكة 7.5مم، ووزن 182 جرام، ويتوفر هذا الإصدار بألوان الذهبي والأسود.

المصدر

اعلان





