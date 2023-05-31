شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. مايكروسوفت تصدر إصلاحًا مؤقتًا لخلل كاميرا Surface Pro X والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت Microsoft تحديثًا مهمًا لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لأجهزة Surface Pro X والذي سيمنح المستخدمين الوصول إلى الكاميرا الخاصة بهم مرة أخرى.
وفي ملاحظات التصحيح الجديدة ، قال عملاق التكنولوجيا إن الأجهزة المتأثرة مدعومة بمعالجات Qualcomm 8cx Gen 1 و Qualcomm 8cx Gen 2 و Microsoft SQ1 وMicrosoft SQ2، وسيتم تطبيق تحديث مستكشف الأخطاء ومصلحها تلقائيًا على الأجهزة المتأثرة، ويمكن للمالكين التحقق مما إذا كان قد تم تثبيته بالانتقال إلى سجل "مستكشف أخطاء الأجهزة ومصلحها" ثم البحث عن إدخال يقول "[أ] قم بتغيير إعدادات النظام تلقائيًا لإصلاح مشكلة على جهازك ".
ويعمل عملاق التكنولوجيا حاليًا مع مصنعي الأجهزة لإصدار برامج تشغيل محدثة للكاميرا من المتوقع أن تستعيد وظائف الكاميرا بالكامل وليس لديها الوقت المقدر للوصول، لكنها وعدت بمشاركة المزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة.
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