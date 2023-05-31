شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. مايكروسوفت تصدر إصلاحًا مؤقتًا لخلل كاميرا Surface Pro X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت Microsoft تحديثًا مهمًا لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لأجهزة Surface Pro X والذي سيمنح المستخدمين الوصول إلى الكاميرا الخاصة بهم مرة أخرى.

وفى 23 مايو أفاد الكثير من مالكي Surface Pro X أن كاميراتهم قد توقفت عن العمل تمامًا استنادًا إلى القصص المنشورة على Reddit و Twitter ومنتديات الدعم الخاصة بالشركة، ولم تنجح إعادة تثبيت برنامج تشغيل الكاميرا وكان التغيير والتبديل في تاريخ الجهاز وإعادته إلى 22 مايو قد حدث بالفعل، لكنه جاء بمجموعة من المشكلات المحتملة الخاصة به مثل مشكلات المصادقة والجدولة.

وفي ملاحظات التصحيح الجديدة ، قال عملاق التكنولوجيا إن الأجهزة المتأثرة مدعومة بمعالجات Qualcomm 8cx Gen 1 و Qualcomm 8cx Gen 2 و Microsoft SQ1 وMicrosoft SQ2، وسيتم تطبيق تحديث مستكشف الأخطاء ومصلحها تلقائيًا على الأجهزة المتأثرة، ويمكن للمالكين التحقق مما إذا كان قد تم تثبيته بالانتقال إلى سجل "مستكشف أخطاء الأجهزة ومصلحها" ثم البحث عن إدخال يقول "[أ] قم بتغيير إعدادات النظام تلقائيًا لإصلاح مشكلة على جهازك ".

كما يلاحظ Ars Technica ، يقوم المستخدمون بالإبلاغ في منتدى دعم Microsoft أن مستكشف الأخطاء ومصلحها قد عمل بشكل كافٍ، باستثناء بعض الملصقات التي تقول إن كاميراتهم كانت تعمل بحركة بطيئة خارج Teams أو Zoom واعترفت Microsoft في إعلانها أن هذا الحل ليس مثاليًا، فهو، بعد كل شيء ، يهدف فقط إلى أن يكون إصلاحًا مؤقتًا، وقد "يعطل بعض ميزات الكاميرا أو يقلل من جودة الصورة"، ولكنه سيجعل الكاميرا تعمل حتى تأتي Microsoft بإصلاح دائم.

ويعمل عملاق التكنولوجيا حاليًا مع مصنعي الأجهزة لإصدار برامج تشغيل محدثة للكاميرا من المتوقع أن تستعيد وظائف الكاميرا بالكامل وليس لديها الوقت المقدر للوصول، لكنها وعدت بمشاركة المزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة.