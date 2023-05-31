شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق واتساب على ويندوز سيتيح تغيير لغة الواجهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر مطورو تطبيق واتساب حاليًا بعض الخيارات الجديدة في نسخة التطبيق على أجهزة الحاسوب بنظام ويندوز، لتمكين المستخدمين من تغيير لغة الواجهة في التطبيق، وكذلك تصفية المحادثات بطريقة جديدة، وفقاً لموقع aitnews.

وظهرت الخيارات الجديدة في أحدث النسخ التجريبية من تطبيق واتساب على نظام ويندوز، التي أُتيحت من خلال قناة Beta الرسمية عبر متجر مايكروسوفت، بحسب ما رصد موقع WABetaInfo المتخصص في تتبع أخبار تطبيق المراسلة الفورية الأشهر عالميًا.

وكان تطبيق واتساب قد أتاح في وقت سابق خيار تغيير اللغة في نسخة الهاتف من خلال الإعدادات، ويسعى التطبيق إلى توفير الخيار نفسه على نسخة الحاسوب، لتوفير تجربة استخدام متشابهة ومتكاملة بين الهاتف والحاسوب.

ويستخدم تطبيق واتساب بعد تثبيته لغة النظام نفسها بشكل افتراضي، ومن خلال الخيار الجديد سوف يتمكن المستخدمون من تغيير لغة الواجهة في التطبيق لاستخدام لغة أخرى غير لغة نظام ويندوز.

مثلًا يمكن للمستخدم تغيير واجهة تطبيق واتساب إلى اللغة العربية بدلًا من الإنجليزية، حتى إذا كانت الأخيرة هي اللغة المستعملة في واجهة النظام، علمًا بأن هذا الخيار لا علاقة له بلغة كتابة الرسائل داخل التطبيق.

ويوجد خيار جديد حاليًا في النسخة التجريبية يُسمى “اللغة Language” في قائمة الخيارات داخل صفحة إعدادات التطبيق، لتغيير لغة الواجهة بحسب رغبة المستخدم.

ولم يكن لدى المستخدمين القدرة على تغيير لغة واجهة تطبيق واتساب قبل وجود هذا الخيار، إلا بتغيير لغة واجهة النظام كليًا.

وبالإضافة إلى الخيار السابق، سيوفر التطبيق أيضًا إمكانية تصفية المحادثات لعرض تلك التي تحتوي على مسودات، أي رسائل مكتوبة محفوظة لم تُرسل بعد، لمساعدة المستخدمين على استئناف محادثاتهم التي لم تكتمل.

وتتوفر الخيارات الجديدة في النسخة التجريبية Beta الأخيرة من التطبيق، وسوف تتوفر لكافة المستخدمين لاحقًا بعد انتهاء المرحلة التجريبية التي يجري فيها اختبار التغييرات الجديدة في التطبيق .