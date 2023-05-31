تكنولوجيا: سلسلة vivo S17 تنطلق بكاميرة أمامية بدقة 50 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت vivo اليوم عن سلسلة هواتف vivo S17 التي تتضمن الإصدار الرئيسي وvivo S17 Pro إلى جانب هاتف vivo S17t.

تضم الإصدارات الثلاثة من سلسلة S17 شاشة OLED بتصميم منحني وعمق 10بت، كما تتميز الشاشة في هذه الإصدارات بدقة 1260 في 2800 بيكسل ومعدل تحديث 120Hz.

كما تتضمن هواتف vivo S17 بطارية بقدرة 4600 mAh، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W، بينما تختلف هذه الإصدارات في إعدادات الكاميرة ورقاقة المعالج.

ويتميز هاتف vivo S17 برقاقة معالج Snapdragon 778G Plus، بينما يضم vivo s17T رقاقة معالج Dimensity 8050، وينطلق هاتف vivo S17 Pro برقاقة معالج Dimensity 8200.

وتتوفر جميع الإصدارات بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت، وفي إعدادات الكاميرة يضم هاتفي S17 وS17 Pro مستشعر سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0 مع ميزة التركيز التلقائي، أيضاً تأتي الكاميرة بفلاش LED مزدوج.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم هاتف vivo S17 Pro مستشعر IMX766V رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.88، وحجم مستشعر 1.0 µm مع ميزة التركيز البصري.

كما يأتي هاتفي S17 وS17t بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0 بميزة التركيز البصري.

ويأتي مستشعر portrait الثاني في إصدار Pro بدقة 12 ميجا بيكسل ويدعم التكبير البصري حتى مرتين ويتميز بفتحة عدسات f/1.98، كما يضم هاتفي vivo S17 وS17Pro مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع مع فلاش LED حلقي.

أيضاً يتوفر هاتف vivo s17 بسعر يبدأ من 352 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

بينما يتوفر vivo S17 Pro بسعر يبدأ من 436 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت، على أن تتوفر الهواتف للبيع بدءاً من 8 من يونيو في السوق الصيني.

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