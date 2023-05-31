تكنولوجيا: vivo تكشف عن سماعة vivo Air Pro بميزة إلغاء الضوضاء النشطة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت vivo اليوم عن سماعة vivo Air Pro اللاسلكية التي تنطلق بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وتدعم عمر شحن يصل إلى 30 ساعة.

قدمت vivo خلال الحدث الذي عقد اليوم سماعة vivo Air Pro اللاسلكية التي تنطلق بتصميم يحاكي سماعة iQOO Air التي أعلن عنها مؤخراً.

وتضم سماعة Air Pro محركات تشغيل 14.2مم، وتنطلق بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، كما تدعم السماعة والحافظة عمر شحن يصل إلى 30 ساعة من التشغيل.

أيضاً تنطلق السماعة اللاسلكية بدعم تقنية البلوتوث 5.3، مع دعم معايير التشفير AAC وSBC، كما تأتي السماعة بمعايير IP54 لمقاومة رذاذ الماء والتعرق.

وتدعم سماعة vivo Air Pro ميزة الإقتران المزدوج، كما تدعم ميزة “Find my Earbuds”، مع نمط خاص بالألعاب يدعم الإستجابة السريعة.

وتتوفر سماعة Air Pro الآن على موقع vivo الرسمي باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأسود والأبيض بسعر 42 دولار.

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