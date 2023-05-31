تكنولوجيا: ساعة Pixel Watch 2 الذكية القادمة ترتكز على معالج Snapdragon

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة جوجل في العمل على تطوير ساعة Pixel Watch 2 الذكية، ولقد أكدت أحدث التقارير على أن جوجل تدعم الإصدار القادم بمعالج Snapdragon.

تستبدل عملاق البحث رقاقة Exynos في الجيل القادم من ساعات Pixel الذكية برقاقة كوالكوم الجديدة Snapdragon W5.

ومن المتوقع أن تتضمن ساعة Pixel Watch 2 الذكية رقاقة Snapdragon W5 Gen 1 أو Snapdragon W5+ Gen 1، حيث ترتكز الرقاقات على دقة تصنيع 4 نانومتر، كما تضم الرقاقة 4 من أنوية Cortex-A53، وهي ترقية لمعالج Exynos 9110 الذي قدم في الجيل الأول من ساعة Pixel Watch الذكية، والذي يرتكز على دقة تصنيع 10 نانومتر.

وتتميز رقاقة W5+بمعالج مساعد يدعم الساعة الذكية بكفاءة أعلى في ميزة Always-On في الشاشة من بين مميزات أخرى.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن ساعة Pixel Watch 2 تتضمن تحسينات في المواصفات تشمل تعزيز قدرة البطارية، مع ترقية جديدة في مستشعرات مراقبة صحة المستخدم والتي تتضمن مستشعر cEDA لقياس مستوى الإجهاد، مع مستشعر لدعم قياس حرارة الجلد.

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