شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التطبيق الكلاسيكي المخصص من Apple Music يصل إلى Android والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق Apple Music Classical على نظام Android اليوم ، حيث تم تقديم تطبيق الأوركسترا المخصص للشركة إلى نظام أساسي غير تابع لشركة Apple للمرة الأولى، ويأتي هذا بعد ظهور iPhone لأول مرة في مارس.

وتطبيق الموسيقى الكلاسيكي من Apple منفصل عن تطبيق Apple Music الرئيسي ، مع الكثير من أوجه التشابه ولكن أيضًا التنقل المميز ومعالجة الخطوط والبيانات الوصفية لسهولة البحث. (تتوفر Apple Music لنظام Android منذ عام 2015.) ومع ذلك ، يشير 9to5Mac إلى أن وصول Apple Music Classical لنظام Android يعني أن الشركة أطلقتها على نظام أساسي منافس قبل تطوير النظام البيئي للأجهزة الخاص بها ، حيث لا يزال يفتقر إلى تطبيق iPad أو Mac مخصص، وفقا لتقرير engadget.

وعلى الرغم من أن المؤمنين بشركة Apple معتادون على مكافأة الشركة على ولائهم للأجهزة ، إلا أنها خطوة مفهومة نظرًا لأن الهواتف هي مصادر تدفق أكثر شيوعًا من أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية، نتيجة لذلك من المحتمل أن تستقطب شركة Apple عددًا أكبر من المشتركين من خلال الخروج خارج حديقتها المسورة قبل توسيع نطاق توفر الأجهزة الداخلية المتبقية.

والتطبيق هو ثمرة استحواذ Apple عام 2021 على Primephonic ، وهي خدمة بث كلاسيكية مقرها هولندا معروفة بقدراتها البحثية الفائقة وأغلقت Apple الخدمة بعد فترة وجيزة من شرائها.

وتقدم Apple Music Classical أكثر من خمسة ملايين مقطع صوتي ، بما في ذلك "الآلاف من الألبومات الحصرية". وتتيح لك ميزة البحث التي تنتقل من Primephonic ، العثور على القطع بناءً على الملحن أو العمل أو الموصل أو رقم الكتالوج بفضل "البيانات الوصفية الكاملة والدقيقة" للمكتبة. بالإضافة إلى ذلك ، يتدفق بسرعة تصل إلى 192 كيلو هرتز / 24 بت Hi-Res Lossless مع دعم الصوت المكاني و Dolby Atmos لمسارات مختارة. وبالطبع تتطلب الخدمة اشتراكًا في Apple Music تشمل الخطط المدعومة الأفراد أو الطلاب أو العائلة أو Apple One - ولكن ليس خطة الصوت فقط التي تستهدف مستخدمي HomePod

وإصدار Android يتطلب Android 9 أو أحدث إنه متاح "في جميع أنحاء العالم حيث يتم تقديم Apple Music" ، باستثناء الصين واليابان وكوريا وروسيا وتايوان ويمكنك تنزيله الآن من متجر Play.