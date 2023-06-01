شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف هاتف iPhone X وiPhone 13 Mini والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت سابق من شهر سبتمبر 2018 أعلنت شركة آبل رسميا هاتفها الذكي الجديد ايفون Xs، وهو الهاتف الذي يأتي بنفس تصميم الإصدار السابق ايفون X، ويتميز كل من ايفون Xs وايفون X بتصميم تشغل فيه الشاشة معظم الجهة الأمامية، هذا بالإضافة إلى دعم ميزة بصمة الوجه ودعم الشحن اللاسلكي، وإليك مقارنة بين أبرز الاختلافات بين iPhone X و هاتف iPhone 13 Mini :

هاتف iPhone X

الشاشة: شاشة 5.8 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2436 × 1125 بيكسل.

المعالج: معالج A11 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 500GB.

نظام التشغيل:iOS (15.x) .

البطارية: بقوة 2716 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 7ميجابكسل.

هاتف iPhone 13 Mini

الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2340× 1080بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 500GB.

نظام التشغيل: iOS (15.x).

البطارية: بقوة 2227 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.شاشة: 5.5 بوصة.