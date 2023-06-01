شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يختبر ملاحظات المجتمع للصور والكشف عن الوسائط المضللة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظرًا لأن الصور ومقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر بروزًا على Twitter ، تختبر الشركة ميزة جديدة يمكن أن تسهل على الأشخاص تحديد الوسائط التي يُحتمل أن تكون "مضللة" وتُجري الشركة تجارب مع Community Notes للوسائط، والتي ستطبق عمليات التحقق من صحة المعلومات التي يتم الحصول عليها من الجمهور على صور ومقاطع فيديو محددة.

وتسمح هذه الميزة للمساهمين في Community Notes الذين لديهم تقييمات عالية بما يكفي لتطبيق الملاحظات على الصور التي تمت مشاركتها في التغريدات، مثل الملاحظات على التغريدات، ويمكن أن تضيف التسميات "سياق" إضافي للصور، مثل الإشارة إلى ما إذا كانت الصورة قد تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي أو تم التلاعب بها بطريقة أخرى، وفقا لتقرير engadget.

كما يمكن أن تعالج الميزة أيضًا الانتشار الفيروسي لمثل هذه الصور، وفقًا لموقع Twitter ، فإن الهدف هو ظهور الملاحظات تلقائيًا على النسخ "الحديثة والمستقبلية" من نفس الصورة حتى لو تمت مشاركتها من قبل مستخدمين منفصلين في تغريدات جديدة، ومع ذلك، يلاحظ Twitter أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لإتقان مطابقة الصور، شاركت الشركة "الهدف حاليًا هو الخطأ في جانب الدقة عند مطابقة الصور، مما يعني أنه من المحتمل ألا تتطابق مع كل صورة تبدو مطابقة لك"، وسنعمل على ضبط هذا لتوسيع التغطية مع تجنب التطابقات الخاطئة.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن سجل تتبع Community Notes بعيد كل البعد عن الكمال. في حين أن الميزة يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى عمليات فحص دقيقة للحقائق أو فضح الادعاءات الكاذبة ،و أشار المساهمون في Community Note أنفسهم إلى أن الميزة "ليست منيعة ضد الأخطاء أو تديم المفاهيم الخاطئة الشائعة

في الوقت الحالي، يختبر Twitter الملاحظات للوسائط للتغريدات بصورة واحدة فقط، لكن الشركة تقول إنها تخطط لتوسيع الميزة لتشمل التغريدات بصور ومقاطع فيديو متعددة في المستقبل.

وتويتر ليس النظام الأساسي الوحيد الذي يتصارع مع كيفية صعود التوليد والذكاء الاصطناعي وانتشار المعلومات المضللة قدمت Google أيضًا مؤخرًا ميزات ستساعد المستخدمين على تتبع سجل الصورة في البحث، والتي يمكن أن تساعد الباحثين في معرفة ما إذا كانت الصورة مزيفة أم لا.