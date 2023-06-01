شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف ثلاثة كواكب خارجية فى البيانات النهائية من تلسكوب كبلر الفضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقف تلسكوب كيبلر الفضائى فى عام 2018 بعد مهمة استغرقت تسع سنوات وشهد اكتشاف 2600 كوكب خارجي مؤكد ، مستهلًا العصر الحديث لأبحاث الكواكب الخارجية.

ولكن الآن هناك ثلاثة كواكب خارجية أخرى لإضافتها إلى إجمالي المهمة ، حتى بعد أن ظل التلسكوب مظلماً خلال السنوات الخمس الماضية حيث تمكن علماء الفلك مؤخرًا من استخدام بيانات من الملاحظات الأخيرة لكبلر لاكتشاف ثلاثة كواكب أخرى، وفقا لتقرير digitartlend.

وتم تأكيد اثنين من الكواكب الخارجية الثلاثة - K2-416 b و K2-417 b - مع كوكب ثالث ، EPIC 246 2519 88 b ، بقي كوكبًا خارج المجموعة الشمسية مرشحًا. (للترقية من كوكب خارج المجموعة الشمسية إلى كوكب خارجي مؤكد ، يجب التحقق من الملاحظة الأولية من خلال الملاحظات بواسطة تلسكوبين آخرين، ويتراوح حجم الكواكب من 2.6 ضعف حجم الأرض إلى 4 أضعاف حجم الأرض ، مما يجعلها صغيرة بالمقارنة مع معظم الكواكب الخارجية المكتشفة.

وقد لا تكون الكواكب نفسها هي الاكتشافات الأكثر إثارة ، وفقًا للباحثين ولكن ما يميزها هو الطريقة التي تم اكتشافها بها.

وقال الباحث الرئيسي إليز إنشا من جامعة ويسكونسن ماديسون في بيان: "هذه كواكب متوسطة إلى حد ما في المخطط الكبير لأرصاد كبلر " ، لكنهم مثيرون لأن كيبلر راقبهم خلال الأيام القليلة الماضية من العمليات، إنه يعرض مدى جودة كيبلر في صيد الكواكب حتى في نهاية حياته .