شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تنهى دعمها لجهاز Chromecast.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ويبدو أن نهاية الدعم قد وصلت في نهاية أبريل ، عندما تم آخر تحديث لصفحة دعم تسرد إصدارات البرامج الثابتة لكل طراز من طرازات Chromecast، ولا يبدو أن أجهزة Chromecast من الجيل الأول المتبقية ستتوقف عن العمل على الفور، ولكن من المحتمل أن تتعطل وظائفها ببطء بمرور الوقت حيث يتم تحديث النظام البيئي من حولهم ويتقدم.
وكان جهاز Chromecast الأصلي جهازًا صغيرًا وشائعًا بشكل مدهش، بحجم مفتاح مصمم للتوصيل بمنفذ HDMI على التلفزيون الخاص بك ويتيح لك دفق محتوى الفيديو من هاتفك أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر المحمول إلى الشاشة الكبيرة. بسعر 35 دولارًا فقط ، كان حلاً ميسور التكلفة للحصول على تطبيقات دفق الفيديو على جهاز التلفزيون الخاص بك في عصر لم يقم فيه الكثير من الناس بالقفز إلى أجهزة التلفزيون الذكية.
وعلى الرغم من انتهاء دعم الجيل الأول من Chromecast رسميًا إلا أن Google لم تقم بالضبط بتحديث الجهاز بانتظام، وذكرت 9to5Google أن آخر تحديث لها تم إصداره في نوفمبر الماضي، والذي كان في حد ذاته أول تحديث تم إصداره للجهاز منذ أكثر من ثلاث سنوات.
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