شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تنهى دعمها لجهاز Chromecast.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت Google دعم جهاز Chromecast الأصلي، بعد حوالي عقد من إطلاق عصا البث البالغة 35 دولارًا في عام 2013، وظهرت رسالة تعلن انتهاء الدعم على العديد من صفحات دعم Google وقالت لم تعد هذه الأجهزة تتلقى تحديثات البرامج أو الأمان، ولا تقدم Google دعمًا فنيًا لها، وقد يلاحظ المستخدمون تدهورًا في الأداء ".

ويبدو أن نهاية الدعم قد وصلت في نهاية أبريل ، عندما تم آخر تحديث لصفحة دعم تسرد إصدارات البرامج الثابتة لكل طراز من طرازات Chromecast، ولا يبدو أن أجهزة Chromecast من الجيل الأول المتبقية ستتوقف عن العمل على الفور، ولكن من المحتمل أن تتعطل وظائفها ببطء بمرور الوقت حيث يتم تحديث النظام البيئي من حولهم ويتقدم.

وكان جهاز Chromecast الأصلي جهازًا صغيرًا وشائعًا بشكل مدهش، بحجم مفتاح مصمم للتوصيل بمنفذ HDMI على التلفزيون الخاص بك ويتيح لك دفق محتوى الفيديو من هاتفك أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر المحمول إلى الشاشة الكبيرة. بسعر 35 دولارًا فقط ، كان حلاً ميسور التكلفة للحصول على تطبيقات دفق الفيديو على جهاز التلفزيون الخاص بك في عصر لم يقم فيه الكثير من الناس بالقفز إلى أجهزة التلفزيون الذكية.

وستستمر Google في إصدار العديد من أجهزة Chromecast على مر السنين بما في ذلك طراز 4K في عام 2016 لكن أحدث طراز 2020 Chromecast مع Google TV أضاف جهاز التحكم عن بعد الخاص به إلى المعادلة، وتحتوي عصا البث على واجهة خاصة بها بدلاً من الاعتماد ببساطة على تغذية المحتوى بواسطة هاتفك الذكي، مما يشير إلى تحول كبير في تشكيلة Chromecast.

وعلى الرغم من انتهاء دعم الجيل الأول من Chromecast رسميًا إلا أن Google لم تقم بالضبط بتحديث الجهاز بانتظام، وذكرت 9to5Google أن آخر تحديث لها تم إصداره في نوفمبر الماضي، والذي كان في حد ذاته أول تحديث تم إصداره للجهاز منذ أكثر من ثلاث سنوات.