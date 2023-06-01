شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة مكافحة التحرش "Block Party" تغادر تويتر وسط تغييرات API.. اعرف تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - Block Party ، هي خدمة لمكافحة التحرش مصممة لمكافحة المحتوى المسىء على تويتر، وهي أحدث تطبيق تابع لجهة خارجية يغادر المنصة فى ضوء أن تويتر يقفل معظم وصول واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به خلف جدار حماية.

وأعلن فى منشور مدونة الليلة الماضية، أن أدوات مكافحة التحرش الخاصة بـ Block Party لـ Twitter يتم وضعها في فجوة فورية وغير محددة، حيث يدعي المطورون أن التغييرات في أسعار واجهة برمجة تطبيقات Twitter (والتي تبدأ من 100 دولار شهريًا) "جعلت من المستحيل على منتج "Block Party's Twitter" أن يستمر في شكله الحالى.

وسمحت خدمات Block Party للمستخدمين قدر كبير من الإشراف على Twitter ، مع ميزات قائمة التصفية والحظر التي تحظر تلقائيًا الحسابات التي تعجب أو تعيد تغريد المشاركات التي لا تريد ربطها.

وقالت الشركة إن كل شيء من خدمة Twitter الخاصة بها - بما في ذلك ميزات الحساب المجانية والمتميزة - سيتوقف عن العمل اليوم، 31 مايو، وسيتمكن المستخدمون من الوصول إلى أرشيف للقراءة فقط لمجلد Lockout وقوائم الحظر الخاصة بهم حتى 30 يونيو .

وقال Block Party في منشور المدونة "نشعر بالحزن لأننا لن نتمكن من المساعدة في حمايتك من المتحرشين ومرسلي البريد العشوائي على المنصة، على الأقل في الوقت الحالي"، في الأسئلة الشائعة التي تناولت الفجوة، أضافت الشركة "لقد حاولنا جاهدين البقاء على المنصة، وما زلنا نأمل في العودة في المستقبل، نأسف جدًا لأي تأثير قد يكون لهذا الاضطراب على سلامتك أو تجربتك على Twitter ".

وتلاحظ Block Party أنه في حين أن منتج Twitter الرائد الخاص بها في فترة توقف، لا تزال الشركة تطور خدمات إضافية مثل ملحق متصفح Privacy Party الجديد.

ويمكن استخدام Privacy Party لتقليل المضايقات والمطاردة عبر الإنترنت وانتحال الهوية والاحتيال عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، وهي متوفرة حاليًا في الإصدار الأولي لمستخدمي Block Party الحاليين.

واعتمدت Block Party والعديد من تطبيقات Twitter الأخرى التابعة لجهات خارجية على الوصول المجاني لواجهة برمجة التطبيقات لمنصات التواصل الاجتماعي، والتي كانت تقتصر على 1500 تغريدة واستبدلت فعليًا بمستوى أساسي مدفوع في وقت سابق من هذا العام.

وتسمح الطبقة الأساسية الجديدة للحسابات بنشر 3000 تغريدة مقابل 100 دولار شهريًا (والتي قد لا تكون كافية للعديد من خدمات الجهات الخارجية غير الهادفة للربح) بينما يقال إن بعض الخطط على مستوى المؤسسات تكلف ما يصل إلى 42000 دولار شهريًا.

في وقت سابق من هذا الشهر، اضطر Twitter إلى عكس المسار وإجراء استثناءات لخدمات الطقس والطوارئ والنقل التي أُجبرت على مغادرة النظام الأساسي بسبب التكلفة العالية لمستويات API الجديدة.