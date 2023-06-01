شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تفعيل ميزة سجل الإشعارات فى هواتف أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي نظام أندرويد على ميزة مدمجة تُسمى سجل الإشعارات التي تحافظ على سجل يتضمن جميع الإشعارات التي تتلقاها، وقد أضيفت هذه الميزة مع تحديث Android 11، لذلك إذا كنت تستخدم هاتفًا يعمل بهذا الإصدار أو الأحدث فيمكنك استخدام هذه الميزة لتتبع جميع الإشعارات التي تصلك.

ولتفعيل ميزة سجل الإشعارات في هاتفك، اتبع الخطوات التالية:

1- انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings، ثم اختر (الإشعارات) Notifications.

2- اضغط فوق خيار (سجل الإشعارات) Notification history، ثم فعّل خيار (Use notification history).

3- بعد تفعيل هذه الميزة، يمكنك الرجوع إلى سجل الإشعارات بالضغط فوق زر History في صفحة الإشعارات.