شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحسن Pixel Watch 2 من Google عمر البطارية بشكل كبير؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر
على الرغم من أنه لا يُفترض أن تكون البطارية في الساعة الذكية الجديدة أكبر بكثير ، إلا أنه من المفترض أن يتم تحسين طول العمر كثيرًا وبحسب ما ورد يمكن أن يستمر أكثر من يوم مع تمكين الشاشة التي تعمل دائمًا حيث لم يكن ذلك ممكنًا من قبل.
ويقال أيضًا أن Pixel Watch 2 تستخدم نفس المستشعرات الصحية مثل Fitbit Sense 2. ويمكن أن يقدم ذلك طرقًا لقياس الإجهاد (أي النشاط الكهربائي للجلد) ودرجة حرارة الجلد و تظل العديد من التفاصيل الأخرى غامضة ، ولكن لن يكون مفاجئًا إذا كان الطراز الجديد هو أحد الأجهزة الأولى التي تعمل بنظام Wear OS 4. ومن المفترض أن تعزز المنصة الجديدة الأداء وتضيف دعمًا للنسخ الاحتياطي وتزيد من إمكانية الوصول.
وأشارت شائعة سابقة إلى أن Pixel Watch ستظهر لأول مرة 2 جنبًا إلى جنب مع Pixel 8 هذا الخريف وإذا كان معصمك يستخدم جهاز Snapdragon ، فسوف يمثل تطورًا غير عادي.
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