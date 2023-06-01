شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحسن Pixel Watch 2 من Google عمر البطارية بشكل كبير؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تختفي الشكاوى التي كانت لديك بشأن عمر بطارية Pixel Watch الفترة المقبلة حيث تزعم المصادر التي تتحدث إلى 9to5Google أن Pixel Watch 2 ستتحول من Exynos 9110 من سامسونج التي تعود إلى حقبة 2018 إلى أحد طرز Snapdragon W5 الأحدث بكثير من Qualcomm.

على الرغم من أنه لا يُفترض أن تكون البطارية في الساعة الذكية الجديدة أكبر بكثير ، إلا أنه من المفترض أن يتم تحسين طول العمر كثيرًا وبحسب ما ورد يمكن أن يستمر أكثر من يوم مع تمكين الشاشة التي تعمل دائمًا حيث لم يكن ذلك ممكنًا من قبل.

ويقال أيضًا أن Pixel Watch 2 تستخدم نفس المستشعرات الصحية مثل Fitbit Sense 2. ويمكن أن يقدم ذلك طرقًا لقياس الإجهاد (أي النشاط الكهربائي للجلد) ودرجة حرارة الجلد و تظل العديد من التفاصيل الأخرى غامضة ، ولكن لن يكون مفاجئًا إذا كان الطراز الجديد هو أحد الأجهزة الأولى التي تعمل بنظام Wear OS 4. ومن المفترض أن تعزز المنصة الجديدة الأداء وتضيف دعمًا للنسخ الاحتياطي وتزيد من إمكانية الوصول.

وأشارت شائعة سابقة إلى أن Pixel Watch ستظهر لأول مرة 2 جنبًا إلى جنب مع Pixel 8 هذا الخريف وإذا كان معصمك يستخدم جهاز Snapdragon ، فسوف يمثل تطورًا غير عادي.

واعتمدت Google حتى الآن بشكل كبير على الرقائق المستندة إلى Samsung للأجهزة المحمولة الحديثة ، بما في ذلك Tensor G2 الموجود في الهواتف الحديثة مثل Pixel 7a ويشير هذا إلى أن Google على استعداد للكسر مع التقاليد الحديثة باسم منتج أفضل.