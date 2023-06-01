شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل نجحت رئيس وزراء الدنمارك فى إلقاء خطاب بالبرلمان كتب بـChatGPT؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقىت رئيس الوزراء الدنماركي ميت فريدريكسن، خطابًا أمام البرلمان مكتوبًا جزئيًا باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT لتسليط الضوء على الجوانب الثورية ومخاطر الذكاء الاصطناعي.

كان رئيس الحكومة الدنماركية يلقي خطابًا تقليديًا بينما يستعد البرلمان للإغلاق في الصيف.

قالت فريدريكسن فجأة جزئيًا في خطابها أمام المشرعين، موضحة أنه كتب بواسطة ChatGPT :"ما قرأته للتو هنا ليس مني، أو أي إنسان آخر في هذا الشأن، حتى لو لم يكن الأمر دائمًا في الذهن، سواء من حيث تفاصيل برنامج عمل الحكومة أو علامات الترقيم ... فهو أمر رائع ومخيف في نفس الوقت".

اندلعت ChatGPT في دائرة الضوء في أواخر العام الماضي، مما يدل على القدرة على إنشاء المقالات والقصائد والمحادثات من أقصر الموجهات، وفقاً لموقع gadgets360.

أثار النجاح الكبير للبرنامج اندفاعًا كبيرًا نحو الذهب باستثمارات بمليارات الدولارات في هذا المجال، لكن النقاد والمطلعين أثاروا ناقوس الخطر.

تشمل المخاوف الشائعة احتمال أن تغرق روبوتات المحادثة الويب بمعلومات مضللة، أو أن الخوارزميات المتحيزة ستنتج مواد عنصرية، أو أن الأتمتة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تلحق الضرر بالصناعات بأكملها.

وحذرت مجموعة من رؤساء وخبراء الصناعة، بما في ذلك سام ألتمان، الذي أنشأت شركته OpenAI الروبوت ChatGPT، من خطر "الانقراض" المحتمل الذي تشكله التكنولوجيا.

تضمن جزء خطاب فريدريكسن الذي صاغته ChatGPT جملًا مثل ما يلي: "لقد كان شرفًا وتحديًا لقيادة حكومة واسعة في العام البرلماني الماضي، ولقد عملنا بجد للتعاون عبر الأطراف وضمان مستقبل قوي ومستدام للدنمارك، واتخذنا خطوات لمكافحة تغير المناخ وضمان مجتمع أكثر عدلاً وشمولية حيث يتمتع جميع المواطنين بفرص متساوية" .

و"رغم أننا واجهنا تحديات ومقاومة على طول الطريق، إلا أنني فخور بما حققناه معًا في العام البرلماني الماضي".

لم يعلق كتاب الخطابات المنتظمون في فريدريكسن على جودة الكتابة.