شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء الروس: المناخ فى أقصى شمال شرق روسيا كان معتدلا فى العصر الطباشيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - درس العلماء في جامعة بطرسبرج بقايا ديناصور الهادروصور من منطقة (كاكانوت) في شبه جزيرة تشوكوتكا الروسية ووجدوا أن ليست في أنسجة العظام أية تغيرات دورية حادة.

وهو ما يعتبر من سمات الديناصورات القطبية فى هذا الصدد، قال رومان بابينيف، أحد مؤلفي الدراسة وطالب الدراسات العليا في جامعة بطرسبرج إن هذه المنطقة كانت تتمتع بمناخ ألطف مما هو عليه الآن خلال العصر الطباشيري.

وقال:" كانت مهمتنا هي قطع عظام الديناصور المكتشف في المنطقة لمعرفة بنيتها من حيث الأنسجة العظمية ومقارنة ما إذا كانت تشبه الديناصورات القطبية أو غير القطبية وحتى بالعين المجردة يمكنك أن ترى أنها لا تشبه الديناصورات القطبية، كما لم نسجل تغيرات حادة في عظامها وخطوطا واضحة من شأنها أن تشير إلى أنها تغيرات موسمية، على الرغم من أن تشوكوتكا هي منطقة قطبية في الوقت الراهن، وفقا لتقرير RT .

وحسب رومان بابينيف، فإن علماء الجامعة أجروا دراسات مورفولوجية ونسيجية للعديد من الفقرات العظمية والذيلية والظهرية وعظام الفخذ لدى ديناصور الهادروصور، بالإضافة إلى أجزاء من الكتف والعضد. وأظهرت النتائج أن الديناصورات في تشوكوتكا نمت كما نمت الديناصورات في مناطق خطوط العرض المعتدلة.

تم تأكيد نتائج عمل العلماء من جامعة بطرسبرج من خلال البحث الذي أجراه المتخصصون من معهد "كوماروف" النباتي الروسي، الذين درسوا أوراق الأشجار المتحجرة من منطقة (كاكانوت) حيث تم إثبات أن متوسط ​​درجة الحرارة السنوية في العصر الطباشيري في تشوكوتكا كان حوالي 12 درجة مئوية، وكان متوسط ​​درجات الحرارة في أدفإ شهر 21 درجة مئوية، ومتوسط ​​درجات الحرارة في أبرد شهر 5 درجات مئوية فوق الصفر.

وقال بابينيف إن "كل درجات الحرارة فوق الصفر، ويقارن زملاؤنا هذا المناخ بمنطقة (أوميدايرا) في اليابان. ومع ذلك، كانت هناك ليلة قطبية وقد أثر هذا العامل على ديناصوراتنا، لكن ليس كثيرا".